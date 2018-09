Les Beaucerons pourraient voter pour le candidat libéral, car il est «né ici», dit Couillard

SAINT-PROSPER | Les électeurs de Beauce-Sud pourraient voter pour le candidat libéral Paul Busque, car il est «né ici», a affirmé Philippe Couillard.

«J’ai grande confiance en l’élection de M. Busque qui en passant est né ici, travaille ici, habite ici. Je dirai juste ça comme ça», a lancé le chef libéral jeudi lors d’un point de presse à Saint-Prosper en Beauce.

«[Paul Busque n’est] pas juste né, il habite ici. Vous savez qu’en région les gens sont très sensibles à ça, beaucoup plus qu’en ville», a-t-il expliqué par la suite.

M. Couillard se défend de faire référence aux origines du candidat caquiste Samuel Poulin. M. Poulin est né au Maroc et a été adopté. Il a grandi à Saint-Georges. «Je n’ai pas parlé de M. Poulin, j’ai parlé de M. Busque», a dit M. Couillard.

La Coalition avenir Québec n’a pas digéré cette «mesquinerie pure». «J’espère qu’il ne faisait pas allusion à notre candidat qui a été adopté à l’âge d’un mois. J’espère. Je vais le laisser s’expliquer. Sincèrement, je ne peux pas croire qu’il a voulu dire ça», a lancé le chef caquiste François Legault. Il demande à M. Couillard de s’expliquer.

De son côté, M. Couillard affirme qu’il «aime qu’un candidat soit le plus près possible des gens qu’il représente». Il estime que c’est un «actif» pour un candidat d’être né à l’endroit «où on veut représenter ses citoyens».

Il s’est lui-même donné en exemple: «quand j’ai décidé de me présenter dans le comté de Roberval, beaucoup de mes collègues ont dit: voyons, il doit y avoir d’autres solutions, présente-toi ailleurs. J’ai dit non, je vais me présenter où j’habite», a-t-il dit. M. Couillard est pourtant né à Outremont.

Enquête du commissaire à l’éthique

Rappelons que Paul Busque, le candidat libéral dans Beauce-sud, fait l’objet d’une enquête de la commissaire à l’éthique. Il est soupçonné d’avoir utilisé son local de député à des fins partisanes. L’embauche de la nièce de Paul Busque au bureau de circonscription est également évoquée comme un des objets de l’enquête.

M. Busque a été réintégré au caucus libéral au dernier jour de la session parlementaire en juin, même si l'enquête n'est pas terminée.

Par ailleurs, Le Journal a établi dans Le Guide de l’électeur que la CAQ avait plus de candidats issus des minorités visibles et des citoyens nés en dehors du Canada et du Québec que le PLQ.

MINORITÉS VISIBLES

CAQ: 9%

PLQ: 6%

PQ: 7%

QS: 10%

NÉ(E)S HORS QUÉBEC ET/OU CANADA

CAQ: 11%

PLQ: 10%

PQ: 9%

QS: 18%



Avec la collaboration de Marc-André Gagnon