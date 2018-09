L’espoir d’une ligue canadienne

Ils étaient plus de 200 à se démener sur les terrains d’un complexe de soccer de Laval jeudi dans le cadre de la première de deux journées de détection de la Première ligue canadienne de soccer (PLC) afin de se faire remarquer en vue de la saison inaugurale de la nouvelle ligue, qui amorcera ses activités en avril 2019.

C’est sous l’œil attentif de l’un des plus grands joueurs de soccer canadiens de l’histoire que se déroulent ces détections. Le Montréalais Alex Bunbury est chargé de mener ces détections qui ont lieu dans sept villes, d’un océan à l’autre.

« Ces détections sont menées de façon professionnelle. Ces garçons ont une chance juste. Je veux qu’ils se disent qu’ils ont vécu une grande expérience et qu’ils aient envie de le refaire un jour », a affirmé le sympathique homme originaire de la Guyane qui a grandi à Saint-Léonard et Notre-Dame-de-Grâce.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Outre Montréal, on va épier les joueurs à Halifax, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Calgary et Victoria.

La détection montréalaise se poursuit vendredi et plus de la moitié des 200 joueurs auront passé sous le couperet à ce moment-là. Fait à noter, un peu plus de 50 % des joueurs viennent d’un peu partout au Québec alors que d’autres viennent des États-Unis, d’Ontario et d’aussi loin que le Mexique ou l’Algérie.

Un rêve

Ce n’est pas la première fois qu’on tente de lancer une ligue de soccer toute canadienne, mais on dirait que cette fois-ci, ça pourrait marcher.

« Je crois que le public est prêt beaucoup plus qu’il ne l’a jamais été. Quand on pense au Canada, on pense au hockey ou à la Ligue canadienne de football », avance Bunbury.

« Mais combien y a-t-il de groupes ethniques qui vivent dans ce pays et c’est particulièrement vrai à Montréal et en Ontario ? Ce sont des gens qui adorent ce sport. »

Camilo Trujillo, 27 ans, incarne ce qu’explique Bunbury. Originaire de Colombie, il a grandi dans la région montréalaise. Il s’est exilé en Amérique latine pour poursuivre sa carrière de footballeur et joue présentement au Pérou. Pour lui, revenir jouer à la maison est un rêve.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

« Ça serait une fierté, affirme l’athlète. Ça fait longtemps qu’on cherche une identité. Je suis né en Colombie, mais je représente le Canada. »

Nécessaire

Pour Alex Bunbury, le contexte est idéal pour lancer un tel circuit surtout avec l’éventuelle Coupe du monde de 2026.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

« On est sur une bonne vague en ce moment et je crois fermement que c’est maintenant ou jamais. Si on ne parvient pas à établir une ligue professionnelle maintenant, on n’y arrivera jamais. C’est un projet qui est nécessaire pour les jeunes joueurs. »

Celui qui a disputé 65 matchs dans le maillot canadien estime que la ligue peut s’inspirer de la croissance constante de la Major League soccer et rêve même de voir l’Impact, le Toronto FC et les

Whitecaps de Vancouver revenir dans une ligue pancanadienne un jour.

« Je ne crois pas que c’est tiré par les cheveux de penser que les équipes canadiennes de la MLS vont considérer s’y joindre dans 15 ou 20 ans. »

Essentiel

Alex Bunbury a eu l’occasion de jouer au Canada, mais aussi en Angleterre, au Portugal et dans la MLS lors de ses deux dernières saisons.

Il a d’ailleurs connu ses meilleures années au Portugal, portant les couleurs de Maritimo entre 1993 et 1999.

« Si je n’avais pas eu la CSL, je ne serais pas allé à West Ham United, je ne serais pas allé à Maritimo et je ne serais pas devenu le meilleur marqueur de l’histoire du club [ndlr : 59 buts].

« Cristiano Ronaldo est né dans l’île de Madère et il dit qu’en grandissant, Alex Bunbury était son joueur préféré. Rien de tout ça ne serait arrivé sans la CSL. Je suis un p’tit gars de Montréal qui a appris à jouer à Saint-Léonard. »

Objectif : équipe au Québec

La Première ligue canadienne de soccer (PLC) compte actuellement sur sept équipes, mais aucune au Québec. Mais il ne faut pas désespérer, c’est dans les plans, assure le président Paul Beirne.

Entre les branches, le nom de Québec circule, ce que n’a pas confirmé Beirne même s’il admet que la ville de Régis Labaume est une candidate intéressante.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

« Le Québec fait absolument partie de nos plans et il y a quelques villes qui se sont montrées intéressées, on tient compte du groupe de propriétaires, de la grosseur de la ville et Québec est près du sommet de la liste.

« Quand la ligue aura atteint la maturité, avec 16 équipes, on devrait avoir deux ou trois équipes au Québec. »

Pour le moment, la PLC compte des équipes à Langford (Victoria), Edmonton, Calgary, Winnipeg, Hamilton, York (Toronto) et Halifax.

Nécessaire

Alex Bunbury a grandi à Montréal, il sait donc à quel point il est essentiel d’avoir des équipes québécoises et ontariennes dans la même ligue.

Pour lui, le sport prend toute sa saveur dans les rivalités interprovinciales.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

« Je vais pousser pour qu’il y ait une équipe au Québec. S’il y a une ligue canadienne et qu’il n’y a pas d’équipe au Québec, il y a quelque chose qui cloche.

« Il faut une équipe au Québec et une autre à Ottawa. Cette rivalité est nécessaire pour élever le jeu parce que le Québec produit de très bons joueurs. »

Comme Alex Bunbury l’a mentionné, Paul Beirne croit lui aussi que le moment est bien choisi pour lancer un nouveau circuit qui aura la chance d’évoluer progressivement.

« L’impression est différente. On travaille très fort depuis plusieurs années afin de trouver la meilleure formule et de trouver les bonnes communautés et les bons groupes de propriétaires.

« Le timing est bon parce qu’on accueille la Coupe du monde en 2026. Les jeunes qui ont aujourd’hui 14 ans en auront 22 en 2026, c’est pour eux qu’on fait ça. »

Selon Beirne, le calibre des détections est très relevé jusqu’à maintenant.

Ligue jeune

Un peu à l’image de la MLS, la ligue doit progresser tranquillement. Il faut s’attendre à de jeunes joueurs au départ, indique Paul Beirne.

« On va avoir une ligue jeune au départ et on va voir le standard augmenter. Ce qu’il manque au Canada, c’est que les jeunes de 14 ou 15 ans voient qu’ils ont un endroit où jouer pour éviter qu’ils abandonnent. »

On prévoit imposer un plafond salarial, mais il n’a pas encore été déterminé. Le calendrier s’étendra d’avril à octobre et on pense disputer entre 26 et 30 matchs par saison.