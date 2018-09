Lettre non partisane aux gens de la circonscription de Prévost

Nous sommes d’horizons divers, certains d’entre nous ont déjà eu une affiliation politique mais d’autres se sont toujours tenus loin de la politique partisane. Notre lettre ne constitue pas un appui à un parti politique quelconque, mais bien un appui à une candidature qui à notre avis se démarque et mérite notre ralliement, celle de Paul St-Pierre Plamondon dans la circonscription de Prévost.

Bien que nous n’ayons pas tous les mêmes idées politiques ni le même profil professionnel, nous avons tous en commun d’avoir côtoyé PSPP d’une manière ou d’une autre au cours des dernières années. La sincérité et l’authenticité de son engagement ne font pas de doute à nos yeux, pas plus que son talent et son audace.

Son engagement envers la protection de l’environnement, la lutte à la corruption et la justice sociale, de même que l’intelligence de ses interventions sur la place publique dans ses multiples lettres ouvertes et chroniques télé des dernières années, font de lui un cas d’exception qui mérite un rassemblement autour de sa candidature qui dépasse la partisannerie. Son parcours professionnel cumule par ailleurs des expériences diverses et très pertinentes dans le domaine du droit, de l’administration, des médias et à titre d’auteur, de même que plusieurs expériences de travail et d’études dans divers pays à travers le monde.

Il a démontré beaucoup de courage durant la course à la chefferie et dans le cadre de la consultation Osez repenser le PQ, deux démarches qu’il a fait dans la perspective de renouveler son propre parti et la classe politique dans son ensemble. À un moment où la population recherche justement du renouveau et de la relève, sa candidature correspond en tout point à une volonté populaire bien légitime.

Pour toutes ces raisons, nous en appelons aux électeurs de la circonscription de Prévost à donner une chance à cette relève prometteuse qui, nous le croyons, saura contribuer positivement à la vie démocratique du Québec pour les années à venir.

Lettre signée par:

Rodrigue Biron, ex-ministre de l'industrie et du commerce

Camil Bouchard, homme politique et auteur de "Un Québec fou de ses enfants"

Dominic Champagne, auteur et metteur en scène

Etienne Crevier, entrepreneur et fondateur de BiogeniQ

Hubert De Ravinel, cofondateur des petits frères des pauvres au Québec

Bernard Descoteaux, ex-directeur du journal le Devoir

Francois Jean, musicien et ex batteur des BB

Lucie Papineau, ex-ministre déléguée de l'industrie et du commerce et ex-député de Prévost

Karine Peloffy, avocate et militante environnementaliste

Bob Sirois, ex-joueur de hockey professionnel et citoyen impliqué