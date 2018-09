Ma fille ne m’écoute pas

J’ai une fille de 12 ans qui vient de commencer ses règles. Cette étape de sa vie me bouleverse, car je repense à tout ce qu’elle aura à traverser pour devenir adulte. Mon adolescence fut difficile et je crains pour elle, car nous avons plusieurs points communs. Mon mari me dit de la laisser tranquille avec toutes mes mises en garde. Il dit que je l’énerve et que c’est pour ça qu’elle n’a pas envie de m’écouter. Je trouve ça jeune, 12 ans, pour avoir ses règles et je voudrais la protéger de tout ce qui m’a heurtée à son âge. Comment m’y prendre pour qu’elle m’écoute enfin ?

M.P.

L’âge des premières menstruations a régressé au cours des dernières années et 12 ans est un âge normal. Arrêtez de faire des rapprochements entre vous et votre fille. Laissez-la entrer dans cette étape à son rythme. Renseignez-la sur les conséquences de ce qui se passe dans son corps, mais n’allez pas plus loin que ce qu’elle peut absorber.