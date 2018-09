Massé plus crédible que Legault, selon Lisée

Finies les attaques contre Québec solidaire, le chef péquiste appelle maintenant au rassemblement des progressistes, allant jusqu’à dire que Manon Massé est une leader plus crédible que François Legault.

«Je dois vous avouer que, j’écoute les entrevues des trois – Philippe Couillard, Manon Massé et M. Legault – et je trouve que, des trois, c’est M. Legault qui semble le moins préparé. Le moins en contrôle de ses dossiers et le plus brouillon. C’est la conclusion que je tire», a commenté le chef péquiste jeudi après-midi.

Quelques heures plus tôt, dans la foulée de la sortie virulente de Gilles Duceppe contre Manon Massé, il avait été questionné sur la crédibilité de la co-porte-parole de QS pour diriger un parti national, voire devenir première ministre. «Je suis plus frappé par l’absence de crédibilité de M. Legault que par celle de Mme Massé», avait lancé M. Lisée.

Il ajoute que, bien qu’il ne soit pas d’accord avec ses propositions, Manon Massé «est quelqu’un qui travaille ses dossiers [...], elle maîtrise ses dossiers».

Fin des attaques

Alors qu’il a attaqué Québec solidaire à de nombreuses reprises depuis une semaine, Jean-François Lisée a eu un ton beaucoup plus posé au sujet de son adversaire progressiste jeudi. La veille, il avait reconnu que sa stratégie contre QS n’avait pas fait l’«unanimité» au sein de son exécutif national, même si le résultat fait «consensus», selon lui.

Mais M. Lisée assure ce changement de ton s’inscrit dans un plan plus large de communication. «Ça fait trois jours que je suis passé à la phase finale de la campagne, c’est-à-dire, celle du rassemblement», dit-il.

«C’est la décision que j’ai prise avec plusieurs personnes. On était tous d’accord de faire ça, que c’était la bonne phase de la campagne» ajoute-t-il. Jeudi, de nombreux médias ont rapporté que la vice-cheffe du PQ, Véronique Hivon, a refusé d’appuyer publiquement la stratégie de son chef contre QS.

Legault étonné

Invité à commenter, le chef caquiste François Legault s'est étonné que, dans la même journée, son rival péquiste ait fait le souhait d'une fin de campagne positive, avant de s'attaquer à sa crédibilité.

«M. Lisée, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il est dur à suivre, donc il est encore dur à suivre», a dit M. Legault.

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon