Muse sera de retour à Québec en 2019. Le trio britannique vient de dévoiler une série de villes où il s’arrêtera au cours de la prochaine année, et Québec figure sur la portion nord-américaine.

Les dates entourant cette tournée mondiale qui suivra la parution de l’album Simulation Theory, qui sera lancé le 9 novembre, ne sont pas encore connues.

Montréal et Toronto figurent aussi sur cette liste de villes nord-américaines et européennes. On ne sait pas non plus si Muse donnera un ou deux spectacles au Centre Vidéotron. Aucun détail, non plus, concernant la mise en vente des billets pour cette tournée mondiale et le spectacle de Québec.

Le nouvel album de la formation comprendra 11 nouvelles chansons. Une version de luxe sera aussi lancée avec cinq pièces additionnelles, soit des versions alternatives et acoustiques de certains titres.

Muse a commencé, en mai 2017, à présenter les sonorités de ce nouvel album avec un premier simple intitulé Dig Down. Un deuxième simple, Thought Contagion, a fait son apparition le 15 février, suivi par Something Human, le 19 juillet, et The Dark Side, dévoilé le 30 août dernier.

Une cinquième nouvelle chanson, Pressure, accompagnée d’un vidéoclip, a été lancée jeudi, parallèlement à l’annonce de cette nouvelle tournée.

Une cinquième visite

Il s’agira d’un cinquième concert à Québec pour le chanteur-guitariste Matthew Bellamy, le bassiste Christopher Wolstenholme et le batteur Dominic Howard.

Le trio s’est produit une première fois au Colisée Pepsi, le 21 octobre 2010, lors de la tournée The Resistance. Muse a ensuite donné deux concerts, le 18 et le 23 janvier 2016, au Centre Vidéotron, lors de la tournée Drones, et il a joué sur les plaines d’Abraham, le 16 juillet 2017, lors de la soirée de clôture de la 50e édition du Festival d’été de Québec.