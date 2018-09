Notre page En 5 minutes devient enfin un livre

La page En 5 minutes, qui est devenue la plus populaire du Journal au fil des 13 dernières années, est maintenant disponible dans un livre offert en librairie à compter d’aujourd’hui.

Tout savoir en 5 minutes rassemble plus de 220 schémas explicatifs qui permettent d’en apprendre un peu plus chaque jour sur le monde qui nous entoure.

Bien connue des jeunes et des moins jeunes lecteurs du Journal, la page En 5 minutes décrypte de manière simple, en images et en textes, des sujets qui peuvent autrement sembler complexes. Plusieurs lecteurs ont pris l’habitude de la découper, de la partager et même de l’afficher sur les murs des classes, les babillards d’établissements de santé ou à la cafétéria du bureau.

Mais les pages de papier journal finissent par se faner, ce qui ne sera certainement pas le cas avec ce livre en couleur de belle qualité.

VULGARISATION

Ce que nos lecteurs apprécient, c’est l’effort de vulgarisation.

« On traite souvent des détails du quotidien que l’on ne prend pas le temps d’observer. On en a un qui explique comment se forment les vagues, illustre Benoit Dussault, directeur artistique et vulgarisateur, qui a participé depuis le premier jour à la conception de la page En 5 minutes.

« On a alors utilisé une découpe 3D qui permettait de bien visualiser l’origine des vagues, poursuit-il. Il y en a plein comme ça. »

Pour le bouquin, une équipe d’infographistes et de journalistes a sélectionné plus de 220 sujets répartis sous cinq grandes catégories : nature et environnement, histoire, santé, science et technologie ainsi que sport.

L’ouvrage permettra aux parents de répondre aux mille questions de leurs enfants... ou aux enfants d’expliquer des choses à leurs parents !

COMPLÉMENTARITÉ

Ici, l’image est mise au service de l’information, et les artistes 3D travaillent en complémentarité avec les recherchistes pour produire des modélisations et des infographies éclairantes sur les thèmes abordés.

« Il n’y a aucune autre page dans Le Journal qui nécessite autant de main-d’œuvre, mais c’est un investissement qui en vaut la peine, selon les témoignages positifs que nous recevons de nos lecteurs », commente le rédacteur en chef du Journal de Montréal et initiateur du concept, Dany Doucet.

La méthode ne s’applique pas qu’aux phénomènes physiques ou scientifiques. Elle permet aussi au lecteur de s’inviter là où il ne peut d’ordinaire pas pénétrer.

Une des pages du livre propose ainsi une visite sur papier de la Maison-Blanche.

La découpe 3D offre en quelques coups d’œil une meilleure connaissance des 132 pièces qui composent la demeure des présidents américains et de la fonction de chacune.

De même, bien que les schémas explicatifs correspondent souvent à l’actualité du moment, ils ne s’y limitent pas.

VIDÉO

En complément, le En 5 minutes se décline aussi en vidéo à travers l’animation 3D.

« La marque se développe également dans un volet numérique avec des animations qui permettent de mettre en mouvement nos graphiques. On l’a déjà fait par le passé et on va continuer encore davantage dans le futur », souligne M. Dussault.

► Tout savoir en 5 minutes, sous la direction de Benjamin Bourque. Préface par l’astronaute David Saint-Jacques. 29,95 $ Les Éditions du Journal. En vente dès aujourd’hui en librairie.