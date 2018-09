Accusé d’être une taupe, Ouellette reste malgré tout au PLQ

SAINT-PROSPER | Philippe Couillard ne veut plus se laisser «manger la laine sur le dos», mais passe l’éponge sur le comportement de son candidat Guy Ouellette, accusé d’être une taupe au profit de la CAQ.

En fin d’avant-midi jeudi, le chef libéral a enfin pu parler avec son député Ouellette, qui l’a assuré de sa «pleine et entière» collaboration à la réélection du PLQ, affirme-t-on aux communications du Parti libéral.

Lors du point de presse matinal, M. Couillard n’avait pas encore eu cette chance. «Si je compose un numéro de téléphone et qu’il n’y a pas de réponse. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ce [jeudi] matin de bonne heure on a commencé à lui laisser des messages, hier [mercredi] soir également», a lancé Philippe Couillard. «Je suis certain que Guy va vouloir me parler sans problème», a-t-il ajouté.

Le PLQ est embarrassé par des révélations du Journal qui démontrent que deux adresses courriel associées au député libéral Guy Ouellette ont servi à transmettre de l’information à la Coalition avenir Québec qui a nui au gouvernement de Philippe Couillard.

Mercredi, le chef caquiste François Legault a confirmé que M. Ouellette a donné à son parti des informations confidentielles. «Je continue à trouver ça troublant qu’un député libéral sorte des informations aux deux partis d’opposition contre le Parti libéral, contre Pietro Perrino. Franchement, moi si j’étais à la place de Philippe Couillard, je serais un petit peu plus inquiet. Je regarderais plus dans ma cour que dans la cour des autres», a lancé François Legault.

Malgré cela, Philippe Couillard, qui disait la veille qu’il ne se laisserait plus «manger la laine sur le dos», passe l’éponge. M. Ouellette, lorsqu’il sera élu, sera membre du caucus libéral «par définition». «M. Ouellette est notre candidat. Il fait campagne pour notre élection. J’étais très content l’autre jour à Laval de voir M. Ouellette animer une foule de 800 personnes, demander la réélection du gouvernement libéral», a martelé M. Couillard à une dizaine de reprises, quand les journalistes abordaient cette question en point de presse.