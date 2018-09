Portrait de candidat(e) : petite mise au point

Au cours des dernières semaines, j’ai produit trois portraits en action de candidat(e)s sur ce blogue. Le concept était simple : j’offrais 1h30 à un(e) candidat(e) issu(e) des quatre principaux partis politiques afin de prendre le pouls de la population locale. L’exercice visait à faire miroiter la grande diversité des options politiques comme des réalités du Québec. Le but était aussi de réhabiliter l’importance du candidat et du terrain, souvent les grands oubliés d’une couverture électorale qui n’en a que pour les chefs de partis et les propositions nationales. J’ai ainsi pu suivre Viviane Martinova-Croteau de Québec solidaire (circonscription de l’Acadie), Cédric G-Ducharme du Parti québécois (Borduas), et Sylvain Lévesque de la Coalition Avenir Québec (Chauveau).

Je dois maintenant, en toute transparence, vous expliquer pourquoi je ne peux clore la série avec le portrait, pourtant annoncé il y a deux semaines, de Sabrina Chartrand, qui brigue les suffrages pour le Parti libéral du Québec dans le comté de Groulx. J’ai choisi de m’arrêter sur cette candidature, car je trouvais intéressant de me pencher sur la réalité concrète d’une libérale dans un comté baromètre de la couronne nord de Montréal.

J’ai contacté madame Chartrand le 12 septembre et j’ai alors pu lui expliquer le projet, tout en lui envoyant les deux textes de la série qui avaient déjà été produits à ce moment. J’ai aussi alors précisé qu’en dépit du fait que mes papiers n’encensent que très rarement le PLQ, le sens de l’exercice proposé n’était clairement pas de descendre un parti ou un autre. Les trois textes publiés en font foi, et les trois candidats suivis ont tous été très satisfaits du résultat final. Madame Chartrand m’a alors dit qu’elle allait consulter son équipe et me recontacter prochainement.

Elle m’a téléphoné le lendemain, pour me confirmer qu’elle acceptait de se prêter à l’exercice, et pour me proposer de la suivre dans une activité le lundi 17 septembre, ce à quoi j’ai acquiescé. La veille, un membre de son équipe m’a téléphoné pour me dire que ce serait finalement impossible, car un autre participant à la campagne de madame Chartrand avait malencontreusement inscrit une autre activité à l’agenda. Il m’a alors promis de me rappeler le lendemain pour me proposer une nouvelle date. N’ayant pas eu de nouvelles, j’ai rappelé ce monsieur le mardi pour le relancer. Il m’a alors encore promis de me téléphoner très bientôt. L’appel n’est jamais venu.

J’ai réécrit à madame Chartrand ce lundi 17 septembre pour lui rappeler le projet, et elle m’a répondu qu’elle allait voir avec son équipe et me revenir. En regardant mon propre agenda, j’ai constaté que je ne serais plus disponible pour suivre la candidate et rédiger l’article après jeudi soir, donc ce soir. J’en ai aussi fait part par écrit à madame Chartrand, ce à quoi elle m’a répliqué qu’elle en avait fait part à son équipe et qu’une personne « devrait » me contacter.

La date butoir étant passée, je dois donc conclure que je ne pourrai produire, pour ces raisons, de portrait de la candidate libérale. J’en suis réellement désolé, car je suis convaincu de la grande valeur de cet exercice enrichissant et constructif.

Je veux préciser que je ne présume ici de rien. Je ne veux prêter aucune mauvaise intention à l’organisation libérale du comté de Groulx. Il est possible que cette campagne si prenante ait fait que ma proposition n’était pas une priorité aux yeux de l’équipe. J’aurais cependant voulu en être avisé plus tôt, j’aurais alors pu approcher une autre candidature. Les trois candidats couverts font par ailleurs eux aussi campagne à temps plein et ont pourtant trouvé une façon de trouver du temps pour l’exercice, qui n’implique d’ailleurs nullement de déroger à leur agenda de campagne, bien au contraire, et qui représente aussi une belle offre de visibilité médiatique.

J’en profite pour souhaiter aux candidats et aux organisations de terrain, ceux-là même dont je voulais que nous nous rappelions, une bonne fin de campagne.