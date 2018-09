Une lectrice, F. Simard, n’en peut plus d’entendre ou de lire partout cette locution « écorcheuse » d’oreilles : faire du sens. Comme vous, on souhaiterait, Mme Simard, que plus de gens se convainquent de l’inutilité des expressions faire du sens, faire sûr, faire certain qui sont de déplorables emprunts à l’anglais. Avoir du sens, être sensé, être logique sont des expressions correctes. Avoir du bon sens s’emploie aussi dans le sens d’être logique, d’être raisonnable. Ex. : Votre proposition a du sens, a du bon sens. On évitera d’employer la formule faire sens, trop rapprochée de l’anglicisme faire du sens pour être vraiment innocente. Les locutions faire sûr et faire certain seront remplacées par le verbe pronominal s’assurer (que), dans le sens de « vérifier pour être sûr ». Ex. : Assurez-vous que toutes les garanties sont inscrites dans le contrat. On jettera aussi l’anglicisme canceller à la poubelle de la langue. On choisira le verbe annuler pour signifier supprimer ou rendre nul. Au Québec, on emploie aussi (correctement) le verbe contremander dans le sens d’annuler une commande, par exemple.