Prouesses sur deux roues

Dillon Loyd a un nom qui semble tout droit sorti de Hollywood. L’athlète de réputation internationale, professionnel depuis ses 17 ans, est en fait un « petit gars » de Châteauguay qui a toujours vu – et osé – grand.

« Mon style, c’est de toujours pousser plus loin. J’invente le trick le plus gros, le plus haut... » dit le cycliste 25 ans, en selle sur son vélo signature de We-ThePeople (WTP). Spécialiste du freestyle, Dillon Loyd est reconnu pour son talent à exécuter des figures extrêmement techniques avec une fougue que l’on qualifie de « sauvage ». L’athlète ne fait pas dans la demi-mesure.

De Montréal à la Californie

À 7 ans, Dillon Loyd était déjà sur une planche à roulettes. En s’exerçant, il remarque que le grand frère de son ami fait plutôt des prouesses à vélo. L’enfant ne tardera pas à prendre sa place sur la petite scène locale de BMX de sa banlieue de la Rive-Sud.

« Il y avait une gang de gars de 16 ans qui roulaient dans la cour d’école. Je les suivais, et ils n’ont pas eu trop le choix d’adopter le petit gars de 11 ans motivé que j’étais », raconte Dillon.

À 14 ans, un premier commanditaire le remarque dans une session de jam à Montréal. Dès 17 ans, il gagne sa vie comme rider professionnel. Depuis plus de 10 ans, il passe ses étés à Montréal, puis la saison froide en Californie pour rouler.

Photo Martin Alarie

« Je ride entre trois et dix heures par jour, quatre à cinq fois par semaine », raconte Dillon.

Il s’entraîne aussi au gym à raison de quatre à six fois par semaine, d’une à trois heures à la fois, en séances de musculation, de flexibilité et d’agilité.

« Je veux faire ça toute ma vie. Je fais tout pour développer et pour prendre soin de ma forme », ajoute l’athlète.

Plus que du cran

Pour exceller en BMX freestyle, ou dans tout sport extrême, il ne faut pas être allergique aux risques. Bien que chaque figure soit répétée, l’approche essai-erreur classique implique bien des chutes, qui finissent plus ou moins bien. Et c’est spécialement le cas lorsqu’on a fait sa renommée par la réussite d’acrobaties démesurément relevées.

« Depuis que je mets plus de temps au gym, je me rends compte que je me blesse moins », dit Dillon, qui a préalablement vu ses ambitions aux X Games et à la Coupe du monde UCI de Freestyle BMX freinées par de mauvaises fouilles.

Il roule sa bosse en partageant photos et vidéos, une visibilité bien prisée par les compagnies spécialisées.

« Quand j’ai commencé, il n’y avait pas de réseaux sociaux, raconte Dillon. Aujourd’hui, tout va plus vite. C’est beaucoup plus facile de s’inspirer, puis d’imaginer un nouveau trick. »

De la rue aux Olympiques

Expert en street, une discipline qui prend le mobilier urbain comme terrain de jeu, Dillon Loyd s’intéresse aussi depuis quelques années à la discipline du park, où les figures s’exécutent dans un parc (intérieur ou extérieur) spécialement aménagé.

L’apparition du BMX freestyle à l’agenda des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 n’y est pas étrangère. Si une délégation canadienne s’y présente, il tient à être du nombre.

« Avec moi, on n’est que quatre Canadiens sur le circuit professionnel », ajoute Dillon Loyd. Après quelques années au ralenti, l’athlète pressent qu’il y aura peut-être une vague de relève qui le suivra dans les années à venir.

« Avec les nouveaux aménagements qu’on voit maintenant à Verdun et à Rosemont, par exemple, on présente enfin des options de qualité, outre le Taz, pour les gens qui souhaitent s’initier au BMX freestyle », explique l’athlète de Châteauguay.

Et c’est de cette accessibilité – autant aux infrastructures qu’aux exemples desquels s’inspirer – que dépend l’avenir du jeune sport prêt à passer aux ligues majeures. Le cas du BMX de course est d’ailleurs probant : quatre fois plus de membres à la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) et deux fois plus d’infrastructures depuis son entrée aux Jeux olympiques en 2008.

Des enfants et des adolescents qui voient des plus expérimentés aller, puis qui choisissent de se lancer, comme l’a fait , près de 15 ans plus tôt.

« Lorsque je suis ici, je suis toujours partant pour rouler avec les jeunes. Je suis conscient de l’impact qu’un tel appui peut avoir dans une vie », conclut Dillon Loyd.

Rouler et peut-être gagner avec les pros

Quoi : Cinema BMX à Montréal.

Où : au Taz à Montréal

Quand : le samedi 6 octobre de 18 h à 22 h

Combien : gratuit pour les spectateurs, 20 $ (taxes incluses) pour les participants

Avec qui : Garrett Reynolds, Chad Kerley et Nathan Williams, trois professionnels américains dans le monde du BMX freestyle.

La marque de BMX Cinema débarque au skatepark du TAZ pour un jam avec trois athlètes professionnels de renommée mondiale, Garrett Reynolds, Chad Kerley et Nathan Williams. La compétition rappelle le concept de l’émission à succès La Voix. Au cours de la première heure de l’événement, les trois athlètes regarderont les performances des riders participants inscrits, puis ils en choisiront deux dans leur équipe. Une occasion inespérée pour la relève de se faire repérer parmi les grands. Chacune des équipes sera chapeautée par un rider professionnel. Les trois équipes s’affronteront ensuite à coup de figures extrêmes dans l’espoir de remporter la compétition. Dillon Loyd sera l’un des trois juges qui évalueront les performances des équipes au jam, accompagné de Corey Dewey et de Francis Pasquino, deux légendes du street à Montréal.

Renseignement : taz.ca/evenement