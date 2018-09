Proulx répond aux attaques de la CAQ

Irrité par les attaques de la Coalition avenir Québec (CAQ) au sujet du bilan libéral dans la Capitale-Nationale, le ministre sortant responsable de la région de Québec, Sébastien Proulx y a vu, jeudi, une insulte contre les électeurs.

Mercredi, les caquistes Geneviève Guilbault et Éric Caire ont dénoncé le «piètre et triste bilan» du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la région de Québec. Ils ont notamment pointé du doigt les «contradictions» du gouvernement sortant dans les dossiers du troisième lien et du prolongement de l’autoroute 40.

«Si on les écoute, nous sommes en récession, Québec est en déclin et il n’y a aucune réalisation», a pesté M. Proulx en marge d’une conférence de presse.

«Très sincèrement, je pense que c’est insulter les gens», a-t-il répliqué. «C’est insulter ceux et celles qui œuvrent à Québec dans le développement économique, touristique, institutionnel.»

Le ministre sortant a cité de nombreux projets portés par les libéraux depuis quelques années, notamment en matière de transport. Il a aussi revendiqué l’appui de son gouvernement dans la construction du Centre Vidéotron et ses investissements en culture.

M. Proulx est vite passé à l’offensive en disant qu’il ne «[laisserait] pas des gens qui ne sont pas bien préparés, qui n’ont à peu près rien géré dans les dernières années, à Québec, nous faire la leçon».

«Que ce soit en transport, que ce soit en développement économique, que ce soit en tourisme ou au niveau de ses institutions, Québec n’est plus la même depuis de nombreuses années et oui, ça passe par le 400e et tout ce qui s’en est suivi, mais ça passe aussi par une équipe libérale très forte qui a bien servi Québec», a conclu M. Proulx.