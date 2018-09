Québec International appuie à fond sur l’accélérateur

Québec International n’a jamais autant recruté de travailleurs à l’étranger. Si la tendance se maintient, les entreprises de la région prévoient l’embauche de 650 employés venus de l’extérieur en 2018.

« Avec la pénurie de travailleurs que nous connaissons, le recrutement à l’étranger est en forte croissance auprès des employeurs », note la directrice de l’attraction de talents chez Québec International, Marie-Josée Chouinard.

L’an dernier, grâce à sept missions à l’étranger, Québec International avait réussi à attirer 494 travailleurs étrangers dans des entreprises de la région de Québec.

Cette année, l’organisme prévoit que 650 travailleurs venus de l’extérieur s’établiront dans la région grâce à ses différentes méthodes de recrutement.

Avec leurs familles (femmes et enfants), le nombre de nouveaux arrivants se chiffrera à plus de 1500 personnes en 2018, précise Mme Chouinard.

16 missions

Il faut dire que Québec International a mis le « paquet » sur le recrutement avec ses 16 missions prévues à l’étranger cette année.

Au cours des prochains mois, des missions sont déjà prévues en Tunisie du 24 au 30 novembre et en France (Paris) au début du mois de décembre.

À ces missions assurant une présence physique sur place pour les employeurs, Québec International vient tout juste de terminer une mission mondiale de recrutement sur le web. Un succès.

Pour les 500 postes affichés par les 27 entreprises participantes, plus de 9400 candidats en provenance de 90 pays ont postulé.

Parmi les métiers les plus recherchés, on note des informaticiens, des programmeurs, des soudeurs, des électromécaniciens, des artistes 2D et 3D, des machinistes, des cuisiniers, des boulangers, des bouchers, etc.

Durant la présente campagne électorale, le maire de Québec, Régis Labeaume, a dit souhaiter accueillir 2000 immigrants francophones de plus par année. Bon an mal an, Québec accueille 3300 immigrants.

Il y a actuellement 17 000 postes à pourvoir dans les entreprises de la région de Québec.

Depuis 2008, les missions de Québec International ont permis l’arrivée de 2367 travailleurs (plus de 6000 personnes avec leurs familles) dans la grande région de Québec.

En 10 ans, Québec International dit avoir accompagné près de 600 entreprises lors de 37 missions de recrutement en Europe, au Maghreb, aux États-Unis et en Amérique latine.

Le recrutement hors du pays par Québec International

Année Nbre de travailleurs Avec leur famille 2018 650 1500 2017 494 1230 2016 343 855

Source : Québec International