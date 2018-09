Québec solidaire, nouvel héritier de René Lévesque? Ridicule!

Dans un courriel adressé aux militants de Québec solidaire, Manon Massé fait le procès de « la vieille classe politique »...

J’ai souri un peu en le lisant. Voici pourquoi.

Un extrait du courriel auquel je fais référence :

« Ça tombe mal pour la vieille classe politique : elle a passé sa campagne à dire au monde qu’un changement de fond, c’était impossible. Puis le courage, ça ne se retrouve pas en une semaine.

Alors la vieille classe politique sort l’artillerie lourde de la vieille politique : les attaques, les épouvantails, les menaces, « le marxisme ».

M. Lisée, souvenez-vous : vous nous reprochez aujourd’hui la même chose qu’on reprochait hier au Parti québécois de René Lévesque. Je prends ça comme un compliment, parce que moi, je me souviens. »

La vieille classe politique

D’abord, réglons une chose tout de suite. Québec solidaire a été fondé en 2006, mais cette incarnation de la gauche n’a rien de « nouveau ». Je retrouve beaucoup des mêmes visages que je côtoyais à l’époque du NPD-Québec fin 80, début 90.

Quand ce parti s’est sabordé pour fonder le Parti de la démocratie socialiste (PDS), ils étaient là les gauchistes. Comme ils y étaient aussi quand le PDS est devenu l’Union des forces progressistes (UFP) jusqu’à la fondation de QS (avec Option citoyenne).

Québec solidaire c’est l’incarnation 2.0 de cette gauche qui a toujours été là, latente, militante, peu disposée aux alliances, toujours critique du Parti québécois, encline à voter « non » aux référendums, à se battre contre la loi 101 et plus récemment, à se trouver plus proche du multiculturalisme que de la laïcité que la majorité des Québécois voudrait voir se réaliser.

Québec solidaire est le seul parti à appuyer formellement l’institution d’une commission sur le racisme systémique au Québec. Le débat en anglais nous l’a rappelé en cours de campagne.

Je la connais bien cette gauche-là, j’y ai milité longtemps, j’ai été candidat aux élections sous sa bannière, j’ai participé aux interminables débats sur la question nationale; appuyer ou pas? Oui, mais... etc.

Il y a des militants de très longue date au sein de la gauche qui voient enfin un peu de lumière au bout du tunnel, qui espèrent leur heure arrivée, qui savent que jamais la gauche radicale ne s’est si bien positionnée sur l’échiquier politique.

Mais ils participent aux débats depuis aussi longtemps que les autres; on est très loin de la nouvelle trouvaille du siècle. Chez QS, on trimbale le même programme de gauche que l’on modernise en fonction de l’air du temps. Comme les autres partis.

QS, héritier de René Lévesque ???

C’est qu’elle aime les références à René Lévesque la co-porte-parole de Québec solidaire dernièrement. J’ai en horreur ceux qui s’attribuent le soutien des morts, ceux qui se réclament de l’héritage de grandes figures du passé en gommant la réalité.

C’est bien ce que fait Manon Massé, croyez-moi. Quand j’ai pris connaissance de sa déclaration qui disait que « c’est maintenant Québec solidaire qui est l’héritier de René Lévesque », les cheveux m’ont dressé sur la tête.

WTF??? C’est tellement loin de la réalité!

J’ai d’abord pensé aux critiques acerbes, mesquines mêmes que la gauche faisait à l’endroit de René Lévesque. Ce n’était pas le grand amour, loin de là!

Je me suis remis à la lecture des Écrits polémiques de Pierre Bourgault récemment. C’est très intéressant pour comprendre comment se sont vécues, à cette époque, la naissance du Parti québécois et les querelles idéologiques du moment.

On comprend dès lors que la gauche s’est toujours méfiée du Parti québécois. Tout comme son rapport a de tout temps été ambigu concernant la question nationale.

Cet article, qui date de 1978, montre un portrait bien différent que l’idéalisation avancée par Manon Massé afin de tenter de se faire du capital politique sur l’héritage de René Lévesque.

L’ex ministre péquiste Louise Harel, contemporaine de M. Lévesque, ne s’est pas fait prier pour remettre les pendules à l’heure.

En terminant, comment ne pas sourciller un peu quand la co-porte-parole de Québec solidaire se réclame de René Lévesque vu de l’angle suivant; l’ex PM du Parti québécois a fait de la transparence en matière de financement des partis politiques l’une de ses batailles principales.

Ainsi, le 23 mars 1977, le ministre d’État à la Réforme parlementaire Robert Burns déposera le Projet de loi 2 pour encadrer le financement politique.

Beaucoup ont critiqué la salve lancée par l’actuel chef du PQ Jean-François Lisée à l’endroit de Manon Massé lors du Face à face TVA concernant « le chef véritable » de Québec solidaire.

Toutefois, alors que le monde politique s’est tout à coup intéressé à la question de la gouvernance de QS, un élément est ressorti qui n’est pas sans intérêt. Patrick Taillon, spécialiste en droit parlementaire, a pointé ceci en entrevue avec Mario Dumont :

« Au niveau de la loi électorale, ils [Québec solidaire] ont une façon originale et différente de faire les choses, mais qui crée ce décalage entre la personne qui officiellement exerce les pouvoirs prévus par la loi et les co-porte-paroles qui participent à influencer M. Châteauneuf.

Ça a des conséquences importantes. Après le départ de Françoise David, il y a eu une course au leadership, en 2017 et QS a échappé à l’application des dispositions sur les règles relatives à l’encadrement des dépenses du financement des campagnes au leadership dans les partis. »

Ce n’est pas tout de vouloir se réclamer de l’héritage d’un grand homme comme René Lévesque; encore faut-il prêcher par l’exemple, du moins ne pas piétiner certains des principes qui lui étaient le plus chers...