Régis Labeaume veut du « résidentiel »

Le maire de Québec, Régis Labeaume, espère convaincre l’armée de conserver la vocation résidentielle des terrains du défunt quartier militaire de Sainte-Foy.

La Défense nationale a entrepris, dans les derniers jours, la démolition d’une cinquantaine de bâtiments inoccupés depuis plusieurs années. Ces bâtiments abritaient une centaine de logements militaires.

« On veut voir du résidentiel, là », a-t-il exprimé, laissant sous-entendre qu’il avait proposé une combinaison de maisons unifamiliales, de maisons en rangée et de condos. « Dans les plans qu’on leur a donnés, il y a de tout », a-t-il commenté, jeudi, en marge d’un point de presse sur la Maison Dauphine.

Terrain fédéral

« Nous, on leur a fourni un plan et on leur a dit, selon nous autres, ce qui devrait se construire là, et comment. Le problème, c’est qu’on est sur un terrain fédéral. En principe, ils pourraient faire ce qu’ils veulent, mais ils ont été très corrects, on est en communication avec eux. »

La veille, la Défense nationale avait indiqué qu’elle poursuivait ses consultations pour évaluer les possibilités d’utilisation future des terrains qui lui appartiennent dans le secteur de Sainte-Foy.