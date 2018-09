Seuls les partisans de Québec solidaire auraient insulté Guy Nantel pour son vox-pop

L’humoriste Guy Nantel a récidivé, mercredi, avec un autre de ses fameux vox-pop et, selon ses dires, les partisans de Québec solidaire (QS) auraient été les seuls à avoir voulu lui faire la vie dure.

Il a dénoncé cette situation dans une publication sur sa page Facebook, jeudi.

«J'ai fait un vox-pop qui se moque des militants des 4 grands partis. Mais depuis 2 jours, j'ai reçu une vingtaine de messages haineux (genre : T'es laid pis tu fais un humour de marde) provenant de gens qui avaient un avatar d'un des 4 partis. Le résultat est pour le moins stupéfiant : 0 PQ, 0 Libéral, 0 CAQ et 20 QS. C'est aussi seulement au ralliement de QS qu'à deux reprises des militants sont venus me voir pour me dire que je n'étais pas le bienvenu et qu'ils souhaitaient que je parte (ce qui ne s'est évidemment pas produit). Ma question donc : Mais pourquoi donc les partisans de QS ont si peu d'humour?», a-t-il écrit.

Dans les commentaires du message, plusieurs personnes ont déclaré voter pour QS et avoir aussi trouvé amusante la vidéo de Nantel.

«Je vote QS et je te trouve très drôle. On est pas tous fous», a indiqué l’une d’entre elles.

«En tant que partisan de QS, le vox-pop m'a bien fait rire, et je l'ai partagé à mon entourage. Je ne sais pas quelle mouche a piqué les autres!», a ajouté une autre.

D’autres individus en ont évidemment profité pour dénigrer les QSistes.

«Normal, une bande de communistes qui n'aime pas la liberté d'expression des gens qui ne pensent pas comme eux!», a exprimé un homme qui n'est visiblement pas un admirateur du parti.