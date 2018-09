Turbocristal investit 2 millions de dollars à Boischatel

Le manufacturier de canons à neige Turbocristal procède actuellement à un agrandissement de 2 M$ de son usine de Boischatel.

« En deux ans, nous avons rapatrié toute la production qui était effectuée aux États-Unis », a expliqué Charles Lavoie, vice-président.

À la suite de la fusion avec la société américaine Snow Economics, Turbocristal, qui est toujours détenue majoritairement par des Québécois, continue d’assurer la conception et la fabrication des canons à neige de marque HKD.

« Notre principal marché, c’est l’Amérique du Nord, mais on est aussi présent en Europe, en Chine, en Corée et au Japon », a-t-il dit.

Toutes les stations de ski font face au même défi, celui de réduire leur consommation énergétique.

« La tendance actuelle, c’est l’automatisation. C’est pourquoi on prend de l’expansion. On est dans la technologie de pointe et les stations de ski sont en train de faire cette transition », a ajouté M. Lavoie.

Investissements massifs

En 2017, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière aux stations de ski pour améliorer leur capacité d’enneigement et moderniser leurs infrastructures. Un total de 19 projets totalisant 476 M$ d’investissements, dont 76 M$ d’aide gouvernementale, ont été retenus pour aller de l’avant.

« Il y a beaucoup de stations de ski au Québec qui sont en train de mettre à niveau leur système d’enneigement et cela a un impact sur nos ventes au Québec. Cette année, nous allons enregistrer un bond substantiel. Avec l’expansion que nous sommes en train de faire, on prévoit augmenter de 50 % notre main-d’œuvre au Québec dans des domaines spécialisés », a ajouté le vice-président.

L’entreprise compte une trentaine d’employés à l’heure actuelle. Turbocristal est en recrutement pour des postes d’ingénieurs, d’électrotechniciens, de soudeurs, etc.

L’agrandissement de 10 000 pieds carrés est financé grâce à un prêt privé ainsi qu’un prêt provenant d’Investissement Québec. Les travaux devraient prendre fin en décembre.