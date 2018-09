Un combat baromètre pour Simon Kean

Dans neuf jours, Simon Kean tentera de poursuivre sa route vers le sommet de la division des poids lourds.

Le 6 octobre, le boxeur de Trois-Rivières affrontera l'ancien champion canadien Dillon Carman. Il s’agit d’un combat baromètre pour l’athlète de 29 ans.

Après sa victoire retentissante contre Adam Braidwood le 16 juin dernier, Kean n'a eu aucun mal à se motiver pour retourner au gymnase. Surtout qu'il s'attend à une excellente opposition de la part de son prochain adversaire, qu’il connaît d’ailleurs depuis longtemps.

«J’ai boxé contre lui quand j'étais amateur. Il est meilleur que Braidwood. Il a plus de talent, il est plus grand et il a une meilleure portée. Il va falloir que je sois vigilant. Ce sera un meilleur combat parce que j’aurai plus d’opposition», a-t-il dit en entrevue à TVA Sports, jeudi.

Selon l’entraîneur de Kean, Jimmy Boisvert, Carman a «beaucoup de cœur». «Ça fait longtemps qu'on voulait l'affronter. Contre Éric Martel, il est allé au plancher, mais il s’est relevé. Quand il se fait toucher durement, il est capable de revenir. Simon devra donc être vigilant.»

«On sait maintenant où se situe Simon»

Pour aider Kean à se préparer, son équipe a fait venir le vétéran Johann Duhaupas. Le Français a mis les gants à plusieurs reprises avec le Québécois durant son camp d'entraînement.

«C’est un gars durable, il prend les coups. C’est un gars expérimenté. On a pu faire des 10 rounds avec lui. Il est de classe mondiale. Il a affronté Alexander Povetkin et Deontay Wilder. C’est un beau baromètre pour nous. On sait maintenant où se situe Simon.»

L’objectif de Kean est clair : il veut battre les meilleurs poids lourds canadiens avant de s'attaquer à l'élite mondiale.

«Mon objectif est de faire le ménage sur la planète, mais je vais commencer dans ma cour. Je vais faire le ménage au Canada et je suis bien parti je crois!»

Le gala du 6 octobre sera présenté en direct sur les ondes de TVA Sports.