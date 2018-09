Un record à la portée d’Hugo Richard

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard pourrait se rapprocher d’un record lors du match de samedi face aux Stingers de Concordia.

Le numéro 4 détient déjà deux marques du RSEQ pour le nombre de passes de touché réussies en un match (sept) et en une saison (22). Voilà maintenant qu’il n’est qu’à neuf passes décisives des 68 réalisées par Jérémy Roch, l'ex-pivot du Vert & or de Sherbrooke, au cours de sa carrière. Dans l’histoire du circuit universitaire québécois, Roch est celui qui a enregistré le plus grand nombre de passes de touché.

Avec encore quatre matchs à disputer d'ici la fin du calendrier régulier, dont trois contre Concordia, McGill et Sherbrooke, ce plateau semble atteignable.

«Je n’en avais aucune idée», a-t-il répondu aux journalistes lorsque le sujet a été abordé.

L'équipe est derrière lui

Si Richard se soucie peu des records, ses coéquipiers, eux, aimeraient bien le voir établir une autre marque.

«C'est sûr que nous, on surveille ça. Probablement plus que lui. Tu sais, on ne peut pas rien changer à part notre travail», a rappelé le joueur de ligne offensive Samuel Lefebvre.

«Ce n'est pas notre but ultime, mais je pense que si on joue à la hauteur de nos standards, ce sont des choses qui sont très réalisables», a dit l’entraîneur-chef Glenn Constantin.

Constantin : Richard mérite le record

Ce dernier promet de donner toutes les occasions à Richard d'inscrire son nom dans le livre des records, mais dans les règles de l'art, sans penser à humilier l'adversaire.

«C'est quelque chose que ce gars-là mérite. Il vient travailler chaque jour. Il travaille le plus fort qu'il peut et il fait tout... de la meilleure façon qu'il peut. Donc c'est sûr qu’on veut qu'il atteigne les plus hauts sommets.»

Le match entre les Stingers et le Rouge et Or sera présenté à TVA Sports, ce samedi, dès 14h.