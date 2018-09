19-2 aux États-Unis

Après avoir marqué la télévision québécoise et séduit les Canadiens anglais, 19-2 se tourne du côté des États-Unis. CBS prépare une adaptation du drame policier intitulée H-Town.

Contrairement à ce que rapporte la presse américaine, aucun contrat n’a encore été signé, nous précise toutefois le producteur Jocelyn Deschênes. « Ce n’est pas encore réglé, mais les discussions avancent bien », déclare le président fondateur de Sphère Média Plus, joint au téléphone.

Jocelyn Deschênes confirme que H-Town brosserait le portrait de deux policiers de Houston, au Texas, qui font équipe pour élucider une affaire aux ramifications aussi complexes qu’insoupçonnées.

M. Deschênes agirait à titre de producteur exécutif de H-Town aux côtés de Luc Chatelain d’Écho Média, également derrière les deux premières versions de 19-2.

Équipe en place

Selon les informations divulguées par Deadline, l’auteure Samantha Corbin-Miller (Law & Order : SVU) se charge d’adapter les textes originaux écrits par Claude Legault, Réal Bossé, Danielle Dansereau et Martin Forget. Corbin-Miller n’a plus à faire ses preuves. Elle a notamment planché sur The Practice et ER, en plus d’avoir occupé les fonctions de coproductrice exécutive sur Conviction à ABC.

CBS Studios et Juniper Place Productions complètent l’équipe.

Première incursion

Diffusée de 2011 à 2015 à Radio-Canada, 19-2 a remporté de nombreux prix Gémeaux. En 2013, la série s’est transportée au Canada anglais, plus précisément à Bravo et CTV, où elle a sévi durant quatre ans, raflant 37 nominations aux Canadian Screen Awards et cinq trophées, incluant celui de Meilleure série dramatique. 19-Two a également été nommée aux International Emmy Awards.