Une dégelée à laquelle il ne faut pas se fier

Glen Constantin assure que la dégelée subie lors du dernier match ne reflète pas la valeur des Stingers de Concordia.

Les Carabins de l’Université de Montréal ont signé un record d’équipe en disposant des Stingers par la marque de 74-3.

« Les Stingers sont meilleurs que ça et le pointage n’indique pas la qualité de leur équipe, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval. La question est de savoir comment ils vont rebondir, mais on ne doit pas se laisser leurrer par le pointage du match contre Montréal et jouer selon nos standards et non en fonction de l’adversaire. Pour eux et pour nous, j’espère qu’ils vont sortir émotifs. »

« Ils ont donné 28 points sur des revirements et après ça tu te retrouves dans une situation où tu tentes de contrôler les dégâts, de poursuivre le pilote de l’Université Laval. Tu ne peux plus faire grand-chose. C’est catastrophique de commettre sept revirements. Il y a une nouvelle culture qui s’installe tranquillement et il faut un certain temps pour développer un sentiment de fierté. »

Une croix sur le match

À sa première campagne à la barre des Stingers, Brad Collinson a fait une croix sur le dernier match.

« On a tourné la page, a illustré l’entraîneur-chef, et nous sommes retournés à la base. On a deux choix. On baisse la tête. Ou on garde la tête haute, on grandit de cette expérience et on devient une meilleure équipe. Contre Laval, on a l’occasion de montrer ce qu’on vaut. Il y a beaucoup d’enthousiasme cette semaine à l’entraînement et le mot d’ordre est de faire ton 1/12 à 100 %. De bonnes choses vont se produire si c’est le cas. Avec trois minutes à la demie, on perdait seulement 10-3 et les Carabins ont ajouté 12 points avant la pause. »

Les Stingers redoubleront-ils d’efforts pour faire oublier leur dernière prestation ? « Gagnes ou perds, tu devrais fournir le même effort chaque semaine, a résumé Collinson. Tu n’as pas besoin d’une motivation supplémentaire. Entraîneurs et joueurs, on doit tous se regarder dans le miroir et trouver une façon de faire mieux. On doit être tous ensemble si on veut avancer. »

Appel réconfortant

Moins de 24 heures après le match, Collinson a senti le besoin d’appeler son quart-arrière Adam Vance pour le réconforter. Le pivot américain a complété 16 de ses 26 passes pour 149 verges et a été victime de trois interceptions. « Il a connu une mauvaise journée au bureau, a résumé l’ancien joueur de ligne offensive. Il s’agissait de son premier mauvais avec moi. Je voulais m’assurer qu’il était correct. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, qu’il était notre quart-arrière numéro un et qu’on allait vers l’avant. »

Les pivots des Stingers ont été victimes de cinq interceptions. Concordia a aussi commis deux échappés. Une statistique qui illustre parfaitement la journée de misère de Concordia. La défensive des Bleus a amassé 233 verges comparativement à 218 pour l’offensive des Stingers.

« L’attaque au sol doit apporter sa contribution »

Le Rouge et Or pourrait-il s’inspirer des succès par la course des Carabins de l’Université de Montréal dans l’élaboration de leur plan de match face aux Stingers ?

Au cours des derniers matchs face aux Stingers, l’attaque terrestre du Rouge et Or a connu des succès mitigés. Lors de la dernière rencontre face aux Redmen de McGill, l’attaque aérienne s’est farci le gros du travail.

« L’attaque au sol doit apporter sa contribution et faire son bout de chemin, a reconnu le centre Samuel Lefebvre. On prend une fierté à bien courir le ballon. »

« Ça fait cliché, mais Montréal ne s’est pas posé de questions la semaine dernière et ils ont tous poussé dans la même direction, de poursuivre le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Il faut en prendre exemple. Ça ne sera pas une balade dans le parc parce que leur mission est d’arrêter le sol, mais on va être capables de courir le ballon si on sait où l’on s’en va. Avec des gars comme Lukas Redguard et Michael Sanelli, les Stingers possèdent un bon front. Ils ont du talent et de bons gabarits. »

Le Rouge et Or mise sur une rotation dans le champ arrière depuis le début de la saison. « Nous avons de bons porteurs de ballon et on peut connaître du succès, peu importe qui est utilisé, a-t-il mentionné. On peut rouler à quatre et ce n’est pas un problème. Tous nos porteurs ont beaucoup de talent et lisent bien leurs blocs. Contre McGill, lors du dernier match, nous avons conservé une bonne moyenne par course. »

De retour au centre

Après avoir évolué comme garde à ses deux premières saisons, Lefebvre est toujours aussi content d’être de retour comme centre, position pour laquelle il avait été recruté et où il avait évolué à sa première campagne collégiale avant de se retrouver comme bloqueur.

« J’aime beaucoup la position de centre et je suis très à l’aise, a-t-il indiqué. Parce que je ne mesure pas 6 pi 5 po, il est préférable de jouer centre plutôt que bloqueur. Je comprends bien le jeu et j’en tire une fierté de passer beaucoup de temps dans la préparation. Ma compréhension est ma plus grande force. »