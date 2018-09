[VIDÉO] Candidats atypiques: un agriculteur, pomiculteur, apiculteur, historien... et auteur!

Au cours de la campagne électorale, Zone AssNat s’est donné pour mandat de rencontrer des candidats des différentes formations politiques ayant un profil atypique et un parcours hors de l’ordinaire.

Christian Hébert, candidat du Parti québécois (PQ) dans Portneuf, a un parcours assez particulier et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a plusieurs cordes à son arc!

Agriculteur, pomiculteur, apiculteur, il est propriétaire récoltant du Domaine Hébert, une propriété de 27 hectares qu'il a acquise en 2010 et où poussent 22 variétés de pommiers, des gadelles roses et des framboisiers. Il est d'ailleurs le plus grand producteur de framboises d’automne jaunes en Amérique du Nord!

En plus de sa production fruitière, Christian Hébert possède un rucher et un caveau où il transforme ses fruits notamment en trois cidres mousseux primés, dont l'un est offert sur les étalages de la SAQ et bientôt sur plusieurs grands bateaux de croisière qui naviguent autour du globe!

Ex-officier de la Marine royale canadienne et grand défenseur de la langue française, Christian Hébert est historien de formation et s'est impliqué dans diverses organisations au cours des années. Il souhaite désormais obtenir la confiance des électeurs de Portneuf pour les représenter à l'Assemblée nationale!