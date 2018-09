[VIDÉO] Un bambin se fait passer dessus par une voiture en Inde

Une femme au volant d'un véhicule est littéralement passée sur le dos d'un bambin de 8 ans, en Inde.

Une vidéo de la scène survenue le 24 septembre dernier a été rendue publique par la police de Bangalore . On y voit des enfants qui jouent dans la rue et l'un d'eux qui s'agenouille pour nouer ses lacets. C'est à ce moment que la conductrice de l'automobile s'assoit derrière le volant, sans remarquer la présence de l'enfant.

On voit ensuite le véhicule qui avance tranquillement en direction du garçon et celui-ci qui tente de ramper pour éviter de passer sous la voiture. Sans succès. L'automobile prend de la vitesse et le bambin réapparaît derrière elle. Contre toute attente, il se relève et retrouve ses camarades, indemne.

La conductrice de 42 ans, Shraddha Manoj Chandrakar, a été retracée par la police et accusée de conduite négligente, entre autres.