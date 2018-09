GODIN, Jean-Yves



Le 24 septembre 2018, accidentellement, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Godin, époux de madame Marie-Claude Matte. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale dimanche 30 septembre de 12 h à 16 h. La famille et les proches sont ensuite invités à se rendre auOutre son épouse, Marie-Claude, Jean-Yves laisse dans le deuil ses enfants: Jessy (Mélissa Hardy) et Catherine (Mickael Côté); ses petits-enfants: Jayden et bébé Godin-Côté à venir; ses frères et sœurs: André (Solange Vézina), Raynald (Lise Paquet), Michel, Richard (Nancy Dubuc), Johane (Jean-Marc Matte), Mario (Nathalie Paquet) et Nathalie (Robert Blais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte: Lucie (feu Bill Warnock), Alain (Joan Dallaire), Luc (Josée Plamondon) et Suzie (Sylvain C. Paquet); son filleul Nicolas Matte ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre sa mère bien-aimée Cécile Grenon et son père Armand Godin.