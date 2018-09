65 bougies pour Denis Bouchard

Le comédien Denis Bouchard soufflera le 9 octobre prochain ses 65 bougies. Et il a bien l’intention de célébrer en grand en invitant ses fans à trinquer avec lui et ses proches.

« J’ai décidé que j’allais me rendre dans un bar et mettre sur mon Facebook : “C’est ma fête et ceux qui ont le goût de prendre un verre, venez-vous-en !” C’est ce que je vais faire ! Je ne sais pas encore où je devrais aller. J’ai pensé aller au Agrikol ou encore la Buvette à Simone, parce que je peux marcher à pied », raconte-t-il, croisé sur le tapis rouge de la première de la pièce Les fées ont soif, au Théâtre du Rideau Vert, jeudi dernier.