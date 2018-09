Ariana Grande semble au bord de l'épuisement après la mort de Mac Miller

Ariana Grande n'a pas l'air d'être au meilleur de sa forme. La chanteuse vient de se lancer dans une série de «tweets» où elle demande «un jour correct», à l'évidence éprouvée par les récents événements.

En début de mois, plus d'un an après l'attaque terroriste perpétrée en marge d'un de ses concerts à Manchester, son ex-compagnon, Mac Miller, est mort d'une surdose. Elle soutenait la semaine passée, dans un message, que «tout [allait] bien se passer», mais il semble que ce ne soit pas si simple.

can i pls have one okay day. just one. pls. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 27 septembre 2018

«Est-ce que je pourrais juste avoir une journée correcte? Juste une. S'il vous plaît. Je suis tellement fatiguée, s'il vous plaît», a-t-elle «tweeté» avant de republier son message: «Tout va bien se passer», puis d'y ajouter: «Non, je rigole.»

j fucking k https://t.co/LeY2UGtrSP — Ariana Grande (@ArianaGrande) 27 septembre 2018

Évidemment, ses fans, très actifs sur les réseaux sociaux, n'ont pas attendu pour lui envoyer des centaines de milliers de messages de soutien. «Vous êtes des anges dans ma vie, ça a simplement été un mois difficile. J'essaie de reprendre le travail et de retourner à une vie normale, mais c'est dur et je suis humaine et fatiguée, désolée de vous avoir raconté tout ça et de vous avoir inquiétés. Je n'aurais pas dû “tweeter”, je sais qu'il ne faut pas le faire», a-t-elle répondu à un utilisateur qui s'inquiétait.

Son dernier message de la soirée semblait plus optimiste: «ily», qui signifie «I love you», donc «Je t'aime» ou «Je vous aime». On ne sait pas si elle s'adressait à son fiancé, Pete Davidson, à ses fans ou à son ex décédé, à qui elle avait envoyé un message posthume sur Instagram quelques jours après sa mort. «Je t'ai adoré dès le jour où je t'ai rencontré quand j'avais 19 ans et je t'adorerai toujours. Je n'arrive pas à croire que tu ne sois plus là», avait-elle écrit.