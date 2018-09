Au bord de l’abîme, le Sénat américain fait une pause

À la dernière minute, avant un vote lourd de conséquences pour la confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, le sénateur Jeff Flake a obtenu in extremis une pause d’une semaine pour permettre une enquête sur les allégations qui pèsent sur les épaules du candidat nommé par Donald Trump.

Selon un mot d'esprit attribué à Winston Churchill, «les Américains finissent toujours par faire la bonne chose, après avoir épuisé toutes les alternatives.» C’est peut-être ce qui est en train de se passer avec le report d’une semaine de la confirmation de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Dix des onze républicains sur la commission des affaires judiciaires du Sénat étaient prêts à aller de l’avant et recommander un vote dès cet après-midi qui, en cas de succès, aurait pu entacher la légitimité de la Cour suprême et du Sénat pour longtemps.

La prolongation d’une semaine permettra aux enquêteurs du FBI de faire un peu de lumière sur les graves allégations qui pendent au-dessus de la tête de Kavanaugh et les faits pourraient aller dans un sens ou dans l’autre. Pourquoi cette nomination est-elle si problématique et quel effet pourrait avoir ce délai d’une semaine?

Crise de légitimité en vue

Plusieurs raisons portaient à croire qu’un vote immédiat pour confirmer Kavanaugh, qui aurait vraisemblablement été purement partisan, à 51 républicains pour et 49 démocrates et indépendants contre, aurait pu être très dommageable pour la Cour suprême. Au-delà des désaccords sur la philosophie juridique de Kavanaugh, plusieurs Américains sont préoccupés à la pensée que ce changement fondamental et controversé aurait été instauré par un président souffrant d’un déficit de légitimité démocratique. Trump, après tout, a été élu avec trois millions de votes de moins que son adversaire, son élection a été influencée par l’ingérence russe et le président et son entourage son sous enquête concernant leur implication dans cette ingérence et leurs efforts pour entraver la justice. Le fait que les 51 sénateurs républicains qui suffiraient à faire passer cette nomination au travers de la gorge de l’opposition ont été élus par moins de 50% des électeurs n’aide pas à la légitimité démocratique de cet exercice que les fondateurs avaient souhaité aussi consensuel que possible pour des nominations de cette importance.

Il semble évident que si on avait confirmé Brett Kavanaugh aujourd’hui sans faire un peu plus de lumière sur les allégations qui ont été formulées contre lui, son mandat aurait été marqué par l’épais nuage de doute qui l’aurait suivi pendant des décennies et la légitimité de la Cour aurait été sévèrement entachée. En fait, même si les résultats de l’enquête dissipent en partie ce nuage d’incertitude et finissent par convaincre la poignée de sénateurs qui lui manquent pour être confirmé, le comportement agressif et ouvertement partisan de Brett Kavanaugh dans son témoignage de jeudi risque de l’empêcher de projeter ne serait-ce que l’image d’impartialité partisane que doit avoir un juge de la Cour suprême.

Les partisans du juge ne manquent pas de rappeler que les accusations qui pèsent contre lui ne pourraient jamais suffire à démontrer sa culpabilité et qu’il a droit à la présomption d’innocence. C’est vrai, mais il n’est pas question ici d’envoyer l’homme en prison. Lorsqu’il s’agit d’évaluer un candidat pour un siège à vie sur le plus haut tribunal du pays, l’existence de témoignages crédibles qui soulèvent des doutes sur son intégrité devraient suffire à inciter les sénateurs à chercher un autre candidat. Le tempérament vindicatif et pusillanime démontré par Kavanaugh lors de son témoignage de jeudi, y compris ses lamentations au sujet d’un complot contre lui pour venger les Bill et Hillary Clinton devraient aussi suffire à mettre en doute qu’il ait le tempérament attendu d’un juge à la Cour suprême.

Le bref reportage ci-dessous illustre bien le contraste entre les deux témoignages.

Et maintenant?

La semaine qui vient sera chargée pour les enquêteurs du FBI, mais elle ne le sera pas moins pour les politiciens en cause. Si l’enquête étoffe les accusations, la poignée de républicains qui hésitent à appuyer Kavanaugh pourraient arriver à convaincre le leadership républicain de retirer sa nomination et tenter de faire passer un autre candidat en mode accéléré avant l’élection de novembre, malgré les risques électoraux que cela représenterait. Si l’enquête ne dévoile pas plus de faits compromettants pour Kavanaugh que ceux qu’on connait déjà, un vote favorable est possible, mais il est aussi possible que les problèmes liés au tempérament de Kavanaugh et les nombreuses failles de ses témoignages entraînent sa chute.

Ce qui est certain est que le président Trump poussera au maximum pour la confirmation de son protégé et que le ton partisan continuera de monter tout au long de la semaine. Surtout, si les républicains croient que la confirmation d’un autre juge conservateur est impossible avant l’élection, ils pourraient appuyer Kavanaugh coûte que coûte, car une majorité à la Cour suprême pour des décennies en vaudrait la chandelle. Si on en juge par la réaction de l’opinion aux témoignages de Christine Blasey Ford et de Kavanaugh, le coût électoral pourrait être très élevé pour les républicains. En 1992, suite à la nomination du juge républicain Clarence Thomas à la Cour suprême, les femmes ont déserté les républicains aux urnes et on a assisté à l’élection d’un nombre record de femmes au Congrès. Il n’est pas du tout impossible que cette affaire entraîne le même genre de réaction en 2018. C’est à suivre..

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM