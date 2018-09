Brett Kavanaugh sur la défensive

« Je suis ici parce que je crois qu’il est de mon devoir civique de vous dire ce qui m’est arrivé lorsque Brett Kavanaugh et moi étions à l’école secondaire. »

« Il a commencé à caresser mon corps et à donner des coups de hanche. J’ai crié, en espérant que quelqu’un au rez-de-chaussée m’entendrait. »

« Je croyais qu’il allait me violer. J’ai essayé de crier au secours, mais Brett a mis sa main sur ma bouche pour m’empêcher de crier. C’est ce qui m’a terrifiée et c’est la chose qui a eu le plus grand impact de ma vie. »