Canadien: Peca de retour à l’entraînement, Schlemko blessé

Blessé à la main droite dès le premier jour du camp l’an dernier, David Schlemko a revêtu l’uniforme du Canadien pour une première fois le 29 novembre face aux Sénateurs d’Ottawa. Il avait manqué les 25 premiers matchs du calendrier.

Un an plus tard, Schlemko se réjouissait de deux choses. Il était en santé et il assimilait mieux le nouveau système de jeu implanté par Claude Julien, basé sur une relance plus rapide. Mais la malchance a encore frappé le défenseur albertain.

Même s’il a terminé le dernier match contre les Maple Leafs au Centre Bell, Schlemko a subi une blessure à un genou. Julien a rapidement levé le voile sur son absence à l’entraînement à la veille de la dernière rencontre préparatoire.

« Ça l’a affecté après le match, a noté Julien. On s’attend à ce qu’il soit absent six semaines. »

Avec une absence probable de six semaines, Schlemko restera à l’infirmerie jusqu’à la mi-novembre. Il risque de manquer encore une vingtaine de rencontres. L’an dernier, l’ancien défenseur des Sharks a participé à seulement 37 matchs.

Ouellet reste patient

Il y a maintenant huit défenseurs en santé à ce camp. Jeff Petry, Victor Mete, Mike Reilly, Noah Juulsen et Karl Alzner, en raison de son immense contrat, resteront à Montréal. S’il opte pour une formation avec sept défenseurs en début de saison, Julien devra choisir entre Jordie Benn, Xavier Ouellet et Simon Després pour les deux derniers postes.

La situation contractuelle des trois défenseurs est spéciale. Després se retrouve à ce camp avec une simple invitation, alors que Ouellet a un pacte à deux volets et Benn détient un contrat garanti de la LNH.

Mais à un salaire de 1,1 million, le CH pourrait placer Benn au ballottage et l’envoyer à Laval sans de grandes conséquences sur le plafond salarial.

« J’ai fait ce que j’avais à faire, a mentionné Ouellet. Je suis arrivé prêt au camp et j’ai joué de bons matchs. Je n’ai plus de contrôle sur les décisions de l’équipe. Je tente de ne pas trop y penser, mais quand je m’endors le soir, j’y pense. »

À l’entraînement, Phillip Danault, Jesperi Kotkaniemi et Max Domi occupaient les trois premiers postes au centre. Matthew Peca et Tomas Plekanec reluqueront la dernière chaise disponible.

« Je ne suis pas surpris, a souligné Peca. Je savais que c’était pour être difficile. J’ai juste à travailler fort pour rester au sein de la formation. »

Avec Kotkaniemi dans le portrait, Julien a maintenant plus de cartes avec ses joueurs de centre. Il pourrait aussi choisir de replacer Domi à l’aile.

« Il n’y a aucun doute que nous avons plus de flexibilité, a affirmé Julien. Quand je dis qu’il a surpris, notre personnel de dépisteurs savait à quel point il était bon. Personne ne savait comment il allait s’ajuster à ce niveau de jeu. »

« Il vient d’avoir 18 ans. Est-ce qu’il nous a surpris ? C’est une agréable surprise, il s’est très bien débrouillé. Ça a changé plusieurs idées qu’on avait avant le camp. On peut bien prédire ce qu’on veut avant le camp, mais chaque année quelque chose survient, comme Mete l’an passé. On doit modifier nos plans. Il nous a placés dans cette situation. »

Formation à l'entraînement

Jonathan Drouin - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Paul Byron - Max Domi - Artturi Lehkonen

Michael Chaput - Tomas Plekanec - Nikita Scherbak

Jacob de la Rose - Matthew Peca - Charles Hudon

Victor Mete - Jeff Petry

Mike Reilly - Noah Juulsen

Karl Alzner - Jordie Benn

Xavier Ouellet - Simon Després