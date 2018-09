Comment aider mon fils?

Mon fils est entré en deuxième année en septembre dernier. Après une première année difficile où ses résultats scolaires variaient entre 100 % et 60 % tous les mois, sans parler des arrêts d’agir fréquents pour cause de mauvais comportement, je pensais que les choses se passeraient mieux cette année étant donné qu’il me semblait plus motivé que l’an dernier et heureux de revoir ses copains.

Malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur. Il s’ennuie à l’école, trouve que ça n’avance pas vite, cesse d’écouter et fait la dissipation dès qu’il a compris un problème. Bref, il n’a plus envie d’y aller. Comme il déteste répéter les choses qu’il a comprises, il dérange la classe et se fait disputer. Je n’ai pas envie de revivre les angoisses de l’an passé, quand je devais quitter mon travail pour aller le chercher pour le ramener à la maison. Dire que cet enfant savait lire et écrire avant même d’entrer à l’école, et que là j’ai l’impression d’hériter d’un cancre. Quoi faire avec lui ?

Maman inquiète

Je vais peut-être vous surprendre, mais avec ce que j’ai lu dernièrement sur la douance, je me demande si votre enfant ne serait pas un surdoué qui aurait besoin d’un plan scolaire sur mesure. Il existe une Association québécoise pour la douance qui pourrait vous permettre d’éclaircir tout ça en aidant également votre fils.