Coupe Ryder : l’Europe reprend de la vigueur

Après avoir concédé une avance de 3-1 aux États-Unis en matinée, vendredi, la formation européenne de la Coupe Ryder a balayé les honneurs des quatre duels de l’après-midi pour quitter les verts avec une priorité de 5-3 au terme de la journée initiale de cet événement se déroulant à Paris.

Ainsi, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Anglais Ian Poulter ont défait 4 et 2 Bubba Watson et Webb Simpson, tandis que le Suédois Henrik Stenson et Justin Rose, de l’Angleterre, ont eu raison de Rickie Fowler et de Dustin Johnson 3 et 2.

Puis, l’Espagnol Sergio Garcia et Alex Noren, de la Suède, ont disposé facilement de Phil Mickelson et de Bryson DeChambeau 5 et 4. Le tandem formé de l’Italien Francesco Molinari et du Britannique Tommy Fleetwood a triomphé par la même marque contre Jordan Spieth et Justin Thomas.

Une victoire dont se souviendra longtemps Fleetwood

Plus tôt dans la journée, Tiger Woods et Patrick Reed ont plié l’échine devant Fleetwood et Molinari.

«C’est quelque chose que je vais raconter à mes enfants dans le futur, a dit Fleetwood au site web de la compétition. Il n’y a rien de mieux [que de battre Woods]. C’est une première pour moi, alors qu’il y a des gars qui l’ont fait 10 fois. J’ai hâte que ça m’arrive de nouveau.»

«Il nous reste du temps»

La déconfiture des États-Unis a évidemment déplu au capitaine de la formation, qui pense cependant que son équipe peut revenir de l’arrière.

«Nous ne sommes pas heureux de la situation, a indiqué Jim Furyk. Je pense que nous allons l’utiliser comme motivation demain [samedi]. C’est significatif, mais c’est un petit pourcentage des points que nous allons jouer cette semaine. Il nous reste du temps.»

Furyk enverra les mêmes huit golfeurs samedi, alors que huit confrontations en duo sont prévues.

«Je crois qu’ils vont répondre, je le crois vraiment, a-t-il ajouté. C’est sûr que ça [la défaite du jour] leur laisse un goût amer dans la bouche et qu’ils devront dormir sur ça. Nous allons revenir et je parie que nous serons meilleurs.»