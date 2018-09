Le dimanche 7 octobre, les rues des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch seront assaillies par des centaines de coureurs réunis pour la cause et la réalité des sans-abri avec la 2e présentation de Courir aux Abris organisée par L’Archipel d’Entraide. Vous aurez le choix de la longueur du trajet avec 1, 5, 10 ou les 15 kilomètres proposés. L’an passé, plus de 400 coureurs avaient relevé le défi et avaient permis d’amasser plus de 12 000 $, argent qui a été investi dans l’aide résidentielle. Inscriptions à https://monsaintroch.com.

50 ans de mariage

Céline Bégin et Denis Dumas de Saint-Lambert se sont mariés le 28 septembre 1968. Le couple a 2 garçons (Bruno et Dominique) ainsi que 3 adorables petits-enfants (Christopher, Annabelle et Frédérique). Félicitations !

Salut Gilles

Mes condoléances à la famille Banville de Québec et de La Malbaie à la suite du décès de Gilles Banville, 87 ans, fier résident de La Malbaie, survenu le 20 septembre dernier à La Malbaie. Natifs de Québec, Gilles et son épouse France ont eu 3 filles, dont Pascale Banville (ex-Le Bonne-Entente). Il fut président du club de golf Murray Bay en 1992 et 1993. Les membres de la famille recevront vos condoléances aujourd’hui vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 22 h, demain samedi de 9 h à 10 h 20, suivi du service religieux à 10 h 30 en l’église de La Malbaie.

Centenaire

Bravo à Madame Jeannette Côté Hardy, de Québec, qui célèbre aujourd’hui ses 100 ans. Celle qui est née le 28 septembre 1918, a eu 5 enfants, a 8 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Elle profite d’une vie paisible au Centre d’hébergement de Limoilou.

NGC N. B. McLean

Roger Dumais de Québec célèbre son 77e anniversaire de naissance aujourd’hui. M. Dumais a mené une double carrière de marin et de chauffeur d’autobus au cours de sa vie. Au milieu des années 1960, il a navigué pendant 5 ans dans le Grand Nord québécois à bord du brise-glace NGC N. B. McLean avant de revenir sur la terre ferme comme chauffeur d’autobus. Il m’a demandé de saluer tous ceux qu’il a côtoyés durant toutes ces années.

Julien au Saguenay

Notre chroniqueur chasse et pêche au Journal, Julien Cabana, est au Salon du livre de Saguenay/Lac-Saint-Jean qui s’ouvre aujourd’hui à l’Hôtel Delta de l’arrondissement Jonquière. Julien sera au stand 80 des Éditions du Journal aujourd’hui de 15 h à 16 h 30 et en soirée de 19 h 30 à 21 h. Samedi, il dédicacera son livre, De la nature à votre Assiette, de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. D’ailleurs, lors de son entrevue avec le premier ministre Philippe Couillard, réalisée lors d’une excursion de pêche sur le Lac Saint-Jean, Julien en avait profité pour lui remettre une copie de son livre.

Anniversaires

Dennis Dawson (photo), sénateur canadien depuis 2005, 69 ans... Michel Arcand, retraité du Centre financier aux entreprises des Caisses Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 61 ans... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 49 ans... Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, 63 ans... Brigitte Bardot, actrice de cinéma (Et Dieu créa la femme) et chanteuse française, 84 ans.

Disparus

Le 28 septembre 2017. Marietta Marich (photo), 87 ans, actrice américaine... 2016. Jean-Marc Bruneau, 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2010. Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise... 2000. Pierre Elliott Trudeau, 80 ans, ex-premier ministre du Canada... 1978. Le pape Jean-Paul Ier, 66 ans, dont le règne n’aura duré que 33 jours.