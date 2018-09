Défi têtes rasées Leucan Caron et Guay

Le 22 septembre dernier avait lieu le premier Défi de Caron et Guay, présenté par Proxim et d’autres partenaires. L’événement avait lieu au Centre multifonctionnel de Beaupré et a permis de remettre à Leucan 36 333 $ en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille. Plus de 150 personnes sont venues appuyer une trentaine de participants qui ont mis leur tête à prix. À cette occasion, Caron et Guay avait organisé une exposition de voitures de luxe. Plusieurs modèles étaient présentés et ont fait rêver les personnes présentes.

L’instigateur de l’événement, Alexandre Guay représentant chez Garon et Guay, s’est dit très fier de cette participation. « C’est grâce à tous les gens qui ont donné, aux participants, aux nombreuses entreprises de la Côte-de-Beaupré et de Québec qui se sont joints à moi que nous avons pu remettre un chèque de cette valeur et je les en remercie énormément », a-t-il déclaré.

Photo courtoisie

Rappelons que le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure bien connue au Québec. Les personnes qui souhaitent amasser des fonds pour la recherche sur le cancer mettent leur tête à prix en se faisant raser les cheveux et en incitant leurs proches à donner pour la cause. Leucan soutient pour sa part depuis 40 ans les enfants atteints de cancer et leur famille à toutes les étapes de la maladie en offrant des services adaptés et en finançant la recherche clinique. Pour information : leucan.qc.ca.