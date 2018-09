Des auto-injecteurs EpiPen et EpiPen Jr pourraient rester coincés dans leurs tubes

OTTAWA – Santé Canada conseille aux personnes ayant en leur possession des auto-injecteurs EpiPen et EpiPen Jr de vérifier le dispositif de ces produits étant donné qu’un certain nombre pourraient ne pas sortir aisément de leur tube de rangement, ou pas du tout.

«Ceci pourrait entrainer un retard, sinon empêcher un traitement urgent, qui pourrait occasionner une incapacité chez le patient, et même la mort», a mentionné Santé Canada dans un communiqué vendredi soir, disant avoir été informé de ce défaut par le fabricant.

EpiPen et EpiPen Jr sont utilisés pour administrer un traitement urgent d'adrénaline (l'épinéphrine) aux patients qui sont à risque ou ont des antécédents d'allergies mortelles (anaphylaxie), a souligné Santé Canada.

«Selon la compagnie, l'étiquette du dispositif aurait été mal appliquée sur un petit nombre de ces derniers, de façon à ce que l'étiquette puisse rester collée à l'intérieur du tube de rangement. Cela signifie que le dispositif pourrait ne pas sortir du tube avec l'aisance à laquelle on s'attendrait. Le problème est bel et bien avec l'étiquette et non avec le dispositif, ou le médicament qu'il administre (l'épinéphrine).»

Les produits visés sont EpiPen (0,3 mg) (DIN 00509558) dont les dates de péremption vont du mois d'avril 2018 à octobre 2019, ainsi qu’EpiPEn Jr (0,15 mg) (DIN 00578657) avec les mêmes dates de péremption.

Pfizer, le fabricant, ne rappellera pas les produits puisque les pharmaciens et les patients sont en mesure de s’assurer de corriger la situation eux-mêmes avant qu'une situation d'urgence ne survienne, a indiqué Santé Canada, qui a précisé que «selon la compagnie, aucune incidence de défaillance reliée à cet enjeu n'a été rapportée au Canada».

Pour éviter qu’un problème ne survienne en cas d’urgence, Santé Canada recommande aux détenteurs des produits visés de vérifier si le dispositif peut être sorti aisément du tube de rangement en repoussant le capuchon du tube et en le renversant doucement afin de laisser le dispositif glisser dans la main (ne pas le secouer ni l'échapper). Puis, «faites une inspection visuelle pour vous assurer que les rebords de l'étiquette du dispositif ne collent pas à l'intérieur du tube».

Les autorités soulignent qu’il est important de ne pas retirer le bouchon de sécurité bleu du dispositif auto-injectable. «Le bouchon bleu doit rester en place sur l'auto-injecteur jusqu'au moment d'utilisation.»

«Dès que vous êtes satisfaits que le dispositif puisse sortir du tube avec aisance, et que l'étiquette ne laisse aucune trace gommant, replacer le dispositif EpiPen dans son tube de rangement et refermez le capuchon du tube de rangement.»

Par contre, «si votre dispositif colle ou ne sort pas du tube de rangement avec aisance, ou encore si l'étiquette du dispositif n'adhère pas, retournez-le au pharmacien pour le faire replacer», a indiqué Santé Canada.

Par ailleurs, «il ne faut PAS tenter de retirer ou de recoller l'étiquette sous aucune circonstance».

En cas de doute, il est recommandé de consulter un pharmacien pour procéder à la vérification.