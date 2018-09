Des critiques élogieuses pour le dernier tour de piste d’Elton John: un tour de chant «glorieux»

La presse internationale s’emballe devant le spectacle d’adieu d’Elton John, qui a entamé sa tournée ultime le 11 septembre dernier en Pennsylvanie. Les médias parlent unanimement d’un tour de chant «glorieux». À LIRE AUSSI: La flamboyante carrière d’Elton John

Avec ses paillettes et ses verres fumés, le chanteur de 71 ans a donné dans les dernières semaines les premiers d’une longue série de 300 concerts à travers le monde, étalés sur trois ans. Photo d'archives

L’artiste excentrique a attiré, jusqu’à présent, que des critiques élogieuses. Le spectacle, qui dure plus de 2 h 30, comporte 24 chansons. Un programme qui privilégie ses plus grands succès, et très peu de pièces récentes.

Variety parle même d’un spectacle «encyclopédique», qui revisite ses 50 ans de carrière. «Il s’agit sans doute de son spectacle le plus personnel et le plus émotif», ajoute le magazine américain. Photo d'archives

«Comme promis, le Farewell Yellow Brick Road est le spectacle le plus grandiloquent, élaboré et technologique qu’il n’a jamais présenté», a pour sa part écrit le prestigieux magazine Rolling Stones.

La mise en scène est colorée, avec plusieurs nouveaux vidéos – des sortes de court métrage – qui défilent durant les chansons, et de nombreuses photographies qui documentent aussi les pièces.

En pleine forme Photo d'archives, Didier Debusschère

À 71 ans, Elton John semble encore en pleine forme. La voix du septuagénaire est «robuste et prête», affirme le Globe and Mail. «En tant que pianiste, il a étiré ses solos de manière enjouée et bondissait derrière son piano», écrivait le Variety lors de la première.