Lisée et les services alimentaires des institutions publiques: difficile de manger local

Le Parti québécois veut imposer un plancher d’achat de 50 % d’aliments locaux aux institutions publiques qui offrent des services alimentaires, comme les écoles et les hôpitaux.

Les faits

Sophie Perreault, présidente-directrice générale de l’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes, affirme que «le gouvernement ne peut pas exiger cette condition, parce qu’il est soumis à des règles de commerce internationales».

De plus, selon le document, «la concentration des regroupements d’achats» a restreint le nombre d’entreprises capables de «satisfaire aux exigences» des appels d’offres, ce qui limite les plus petits joueurs québécois.

Mme Perreault explique que les entreprises québécoises peuvent difficilement rivaliser avec leurs concurrents des États-Unis sur le marché de l’approvisionnement des cafétérias. «Il y a le volume des approvisionnements garantis à l’année, contrairement au Québec, et parce qu’il y a de meilleurs prix, notamment à cause du coût de la main-d’œuvre.»