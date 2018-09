Le célèbre Disney Magic a fait, pour la toute première fois, escale au port de Québec ce mercredi 26 septembre. Même si le temps était pluvieux et maussade, une foule était sur place pour admirer le spectaculaire navire. Certains embarquaient également pour une croisière vers New York. Québec figure parmi les 12 villes sélectionnées par Disney dans le cadre d’un rigoureux processus de sélection et de validation qui accueilleront le prestigieux bateau cette année. « C’est un travail de plusieurs années, a déclaré Régis Labeaume, maire de Québec. Ça fait partie de la grande stratégie de développement des croisières à Québec. Mais c’est aussi un rayonnement exceptionnel pour la ville, ce matin. C’est extraordinaire, ce qui se passe aujourd’hui. » En effet, selon le maire, pour d’autres croisiéristes, qui connaissent la rigueur du processus de sélection de Disney, ce passage à Québec confirme que Québec est une destination de choix.

Photo courtoisie

Il s’agit d’une occasion inespérée de rayonner à travers le monde parmi les destinations croisière les plus prisées et d’attirer d’autres croisiéristes parmi les plus prisés au monde. « Associer le nom de Disney avec Québec, c’est extraordinaire, a poursuivi M. Labeaume. Je peux vous donner un exemple : la dernière fois que nous avons annoncé que Disney venait à Québec, 34 à 36 millions de personnes l’ont vu dans le USA Today. Il s’agit d’un seul magazine. Et il y en a plusieurs qui suivent Disney. Partout, sur la planète, c’est suivi. C’est un des "top brandings" de la planète. »

Photo courtoisie

Rappelons que Disney Cruise Line compte actuellement quatre navires de croisières qui visitent différentes destinations, comme les Bahamas, l’Alaska et les Caraïbes. Trois navires seraient actuellement en construction. La Ville a l’intention de poursuivre les démarches afin d’attirer de nouveau le croisiériste au cours des prochaines années.

Pour souligner ce passage attendu, la Ville avait organisé une soirée festive, avec animation, maquillages, cuisine de rue et feux d’artifice.