Essayons de rester sur terre

L’unique Pat Burns n’avait pas son pareil pour nous ramener sur terre quand on s’emballait pour une verte recrue. « Vous autres, les journalistes, vous êtes toujours trop vite en affaires ! » nous lançait-il avec son franc-parler. Ça donnait de la bonne copie. Tu nous manques, Pat.

Mais sur le fond, il n’était pas différent de ses homologues. À moins d’avoir un McDavid ou un Crosby entre les mains, les entraîneurs font montre de retenue lorsqu’on les interroge au sujet d’un joueur de 18 ans.

Réponse qui dit tout

Claude Julien n’a toutefois pu cacher son estime pour Jesperi Kotkaniemi après le match de mercredi soir contre les Maple Leafs de Toronto. Son commentaire indiquant qu’il sera assez difficile de ne pas lui faire une place dans sa formation voulait tout dire.

Il recommandera que le jeune homme commence à tout le moins la saison à Montréal lorsque les hommes de hockey du Canadien procéderont aux derniers mouvements des effectifs à la fin du calendrier des matchs préparatoires.

Si Kotkaniemi a des lacunes dans son jeu, Julien ne lui en a pas encore trouvé. C’est ce qu’il a répondu à une question en ce sens posée par le confrère François Gagnon.

Enfin du positif !

C’est proche de l’emballement, ça, Claude. Mais c’est bien.

Les amateurs ont besoin de positivisme avec les nombreuses déceptions que leur équipe leur a fait vivre au cours des trois dernières saisons.

Comme le disait Larry Chiasson, premier relationniste de l’histoire des Expos, l’avenir est dans le futur. Kotkaniemi personnifie cette citation aux yeux des gens pour qui le Canadien est en période de reconstruction.

Le centre numéro un tant recherché depuis 20 ans, c’est lui.

Lorsque le Tricolore a prononcé son nom au troisième rang du repêchage, en juin dernier, j’avais écrit qu’il s’agissait d’une décision à la fois courageuse et logique en raison des besoins de l’équipe au centre.

Kotkaniemi avait beaucoup progressé en deuxième moitié de saison en première division finlandaise. Mais on avait des doutes. En fait, on ne le connaissait pas.

Longueur du calendrier

On avait eu la même réaction pour Saku Koivu. « C’est qui, lui ? » entendait-on un peu partout quand le Canadien l’avait réclamé en 1993.

Pour ajouter au mystère, Koivu n’était pas présent au Colisée de Québec, ce jour-là. On avait montré une photo de lui en action sur laquelle une grille cachait son visage. S’il s’était présenté à la table du Canadien, on aurait probablement dit : « Y’é ben trop p’tit ! »

Kotkaniemi est plus grand, mais pas très costaud pour le moment.

Est-ce que ça pourrait lui nuire ?

Heureusement, le jeu n’est plus comme au début de la carrière de Koivu, alors que les joueurs trop lents retenaient les joueurs rapides à bras-le-corps. Les bons joueurs peuvent exprimer leur talent davantage aujourd’hui.

Le facteur qui pourrait incommoder Kotkaniemi à ses débuts est la longueur du calendrier.

Immuable au centre

En ce qui a trait à son utilisation, les hommes de hockey du Canadien ne pourront pas jouer au yoyo avec lui comme ils l’ont fait avec Alex Galchenyuk.

Kotkaniemi est à n’en pas douter un vrai joueur de centre. Il n’y a aucun questionnement possible à cet égard. Il est calme avec la rondelle. Ses passes sont fluides et précises. Il voit toute la patinoire.

L’autre soir, il a relayé brillamment le disque de sa ligne bleue à Jonathan Drouin, qu’il avait aperçu du coin de l’œil à l’entrée du territoire des Leafs. Le jeu s’est poursuivi et a failli produire un but. La synergie est déjà bonne entre les deux joueurs.

Le relais de Kotkaniemi à Victor Mete, sur le but marqué par Brendan Gallagher, était un bijou.

J’entends le bon vieux Pat me crier de là-haut : « Marc, encore une fois, tu t’emballes trop. R’viens sa terre. »

D’accord, Pat.

Mais il faut que le jeune commence la saison à Montréal. Regardons-le aller et on verra ce qu’il sera en mesure d’apporter à l’équipe.

À leur premier avantage numérique, leurs trois premiers centres, John Tavares, Auston Matthews et Nazem Kadri, ont été envoyés sur la glace, flanqués de l’ailier droit Mitch Marner et d’un seul défenseur qui était Morgan Rielly.

En tout cas, les joueurs ont le cœur à l’ouvrage jusqu’ici. Ils n’abandonnent pas et l’équipe exerce un style de jeu plus agressif. L’échec avant est solide.

L’ami André ne l’a pas eu facile ces derniers mois, mais on nous dit qu’il prend du mieux. Soigne-toi bien, André, et reviens-nous le plus vite possible. Tu nous manques !