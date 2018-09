Fin de semaine mitigée, entre pluie et soleil

MONTRÉAL – Précipitations, soleil ou nuages... Le temps sera mitigé ce week-end sur la plupart des secteurs de la province.

Des précipitations sont prévues au cours de la matinée, vendredi, dans le nord-ouest, en Abitibi-Téminscamingue. Le ciel va se dégager et la journée sera belle pour l’ensemble de la province.

À Montréal, le ciel sera légèrement nuageux, mais le soleil sera présent en mi-journée, le mercure affichera un maximum de 19 °C. Le scénario sera similaire à Québec, malgré une possibilité d’averses dans l’après-midi.

Samedi, il faudra s’attendre à encore un peu de pluie pour le Saguenay et Sept-Îles. La journée sera mitigée pour la plupart des secteurs avec au programme des nuages et des possibilités d’averses. Les températures commenceront graduellement à baisser et seront plus fraîches que les jours précédents.

À Montréal, le ciel devrait rester dégagé et ensoleillé, il fera 16 °C. À Québec, une alternance de soleil et de nuages est prévue et le mercure affichera 14 °C.

Dimanche la situation va se gâter avec un ennuagement prévu pour tout le monde. La semaine devrait commencer avec de la pluie intermittente.