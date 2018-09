Finir en beauté

Il reste trois jours à cette campagne électorale. Serait-ce illusoire d’espérer que ça se finisse en beauté?

Qu’on cesse de se garrocher de la bouette?

Que les partis politiques, leurs chefs et porte-parole, parlent de leurs priorités, au lieu de se dénoncer mutuellement?

Qu’ils et elle arrivent à résumer en quelques phrases l’ensemble de leurs propositions pour nous présenter ce qu’ils et elle entrevoient pour le Québec au cours des prochaines années?

Mieux encore, qu’ils et elle nous présentent leur vision à long terme pour l’avenir du Québec?

Parler aux indécis et aux jeunes

À cette étape de la campagne électorale, la majorité du monde a fait son choix. Après cinq jours de votes par anticipation, 15% avaient déjà voté. On s’attend à dépasser le score de 2014 qui était de 19,28% pour le vote par anticipation.

Mais il reste encore environ 4 personnes sur 10 à convaincre. Ce sont aux indécis que les partis devraient s’adresser au cours des prochains jours.

D’abord pour les convaincre d’aller voter le 1er octobre. Avec les résultats serrés anticipés, ce que les sondages tendent à démontrer, la participation de chacun-e peut faire une différence dans beaucoup de circonscriptions.

De plus, nombreux commentateurs l’ont dit, le poids des jeunes dans cette élection-ci peut être déterminant. Pour une rare fois dans l’histoire, ils peuvent être plus nombreux que leurs ainés à voter... s’ils s’y rendent.

C’est à eux aussi que devraient s’adresser les partis politiques.

Souhaiter un fort taux de participation

Au-delà de l’importance de « faire sortir le vote », les partis politiques devraient avoir une pensée pour la démocratie. Plus le taux de participation est élevé, mieux s’en porte la démocratie et la légitimité de l’élection comme telle.

Lors des référendums de 1980 et de 1995, le taux de participation a dépassé les 90%. Les gens sont intéressés par la politique quand ça les touche. Quand les enjeux sont clairs. Quand leur quotidien est affecté par les débats qui ont cours pendant la campagne électorale.

Il est donc de la responsabilité des politiciennes et des politiciens de toucher le cœur et la raison des Québécois-e-s. Dès lors, le peuple se rendra aux urnes.

Ce n’est pas vrai que le monde ne s’intéresse pas à la politique. À tous les jours, la politique s’occupe de nous et personne n’aime se sentir impuissant devant les décisions qui se prennent à l’Assemblée nationale. Des décisions sous forme de projets de loi et de règlements qui, ultimement, auront des impacts sur le portefeuille de chacun-e d’entre nous, mais aussi sur notre p’tit bonheur (ou malheur) au quotidien.

S’il nous est permis d’être exigeants envers les partis politiques, c’est aussi de notre devoir d’aller voter le 1er octobre. Si ce n’est que cela nous donnera le droit de chialer par la suite.

Conclure sur une note positive

Plus de 6 millions de Québécois-e-s ont droit de vote le 1er octobre. Si on se fie aux sondages, c’est près de 2,5 millions d’entre elles et eux qui ne savent pas encore pour qui voter. C’est énorme.

Bien humblement, j’émet un souhait : que les partis politiques leur donnent le goût d’exercer leur droit de vote.

Qu’ils soient positifs : voter, ça peut être trippant. Ça peut être plus qu’un droit. C’est le plus beau geste individuel qui a une portée collective.

Respectueux : personne n’aime la chicane et c’est toujours plus agréable de voter pour un-e candidat-e que contre un-e autre.

Inspirants : nous irons voter en grand nombre si ce qu’on nous propose est emballant. Si ça nous ressemble. Si ça nous fait même rêver.

Peut-être suis-je trop optimiste? Qu’en pensez-vous?