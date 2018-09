Mercredi dernier, la Fondation Elizabeth et Roger Parent clôturait sa grande campagne de financement à l’occasion d’un événement philanthropique organisé dans la charmante maison en bois rond du magnifique domaine de la Fondation. Quelque 500 convives s’y sont rassemblés afin de soutenir la Fondation qui œuvre dans la lutte contre la solitude chez les aînés. La campagne, présidée par M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et soutenue par le Groupe immobilier Logisco, a permis d’amasser 608 000 $ alors que l’objectif était de 500 000 $.

Photo courtoisie

Depuis sa création, en 2010, la Fondation Parent organise deux ou trois journées de rêve pour les aînés de la grande région de Québec. Pour chaque journée de rêve, les aînés peuvent prendre l’autobus vers le domaine de la Fondation où une foule d’activités sont organisées à leur intention : musique, danse et festivités, repas aux saveurs locales, randonnée, visite des écuries et surprises. En plus de contribuer à briser l’isolement, ces journées sont l’occasion pour les aînés de tisser des liens et de s’amuser. Quelque 10 000 aînés ont pu ainsi être accueillis au pavillon de la Fondation, à Saint-Jean-Chrysostome. Information : fondationparent.org.