Jérémy Groleau a savouré l’expérience au New Jersey

SAGUENAY | Il y avait un revenant à l’entraînement des Saguenéens de Chicoutimi. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec les Devils du New Jersey, le défenseur natif de St-Nicolas Jérémy Groleau avait un large sourire accroché aux lèvres.

Le #77 des Sags a fait écarquiller bien des yeux au camp des Devils provoquant le directeur général de la formation, Ray Shero, à lui faire signer les papiers officialisant son entrée dans la cour des grands.

Quelques heures après la signature, un chandail des Devils était accroché sur son casier signifiant qu’il allait participer à la période d’échauffement du match préparatoire face aux Rangers de New York au Madison Square Garden. Toutefois, le vétéran Brian Boyle lui avait réservé une petite surprise avant qu’il saute sur la glace.

«Je suis arrivé devant mon casier et je n’avais plus de casque. J’ai cherché partout, mais je ne l’ai pas trouvé », rigole Groleau qui s’est échauffé les cheveux à l’air, comme les pros. Quelque chose qu’il n’aurait pas pu faire dans le junior. «C’était très drôle, vraiment une belle expérience», lance-t-il.

«Je n’avais pas vraiment d’attente en arrivant au camp, j’étais un gars pas repêché. Ils m’ont donné une opportunité et tout ce que je devais faire, c’était de jouer du mieux que je pouvais», explique le grand défenseur de 6'03".

«Être repêché ou invité, c’est pareil»

Groleau n’est pas le seul joueur des Sags qui a réussi à se dénicher un premier contrat sans avoir été repêché. Son coéquipier Vladislav Kotkov était très bien classé sur la liste des meilleurs espoirs disponibles au dernier repêchage de la LNH, mais il n’a finalement pas entendu son nom être prononcé. Cela ne l’a pas empêché de convaincre les Sharks de San Jose de lui donner une chance.

«C’est correct d’être repêché en première ou deuxième ronde, mais être repêché ou invité, c’est pareil. Ce n’est pas fini quand tu n’es pas repêché. Les gens capotent avec ça et ils mettent tellement d’emphase sur le repêchage. Il faut arrêter. Il y a des choses plus importantes que ça», a noté l’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean.

«Tu as le droit d’être déçu le lendemain du repêchage, mais remets tes bottes de travail et sois prêt quand une nouvelle opportunité se présente. Ce n’est pas juste de la chance, c’est amplement mérité», a poursuivi Jean en citant d'autres bons exemples de persévérance, dont ceux que Joel Teasdale (Montréal) et de Simon Benoit (Anaheim) qui ont également signé leur contrat d'entrée dans la LNH.