Joey King change de tête et la couleur vous surprendra

Joey King, la vedette de The Kissing Booth, a récemment décidé de se teindre les cheveux d’une couleur inusitée et on est vraiment surpris.

Avant toute chose, retournons dans le passé pour voir à quoi la crinière de Joey a déjà ressemblé.

Si vous la connaissez de The Kissing Booth, vous êtes habitués à ses cheveux bruns.

Également, elle a déjà eu une frange avec sa tignasse brune.

Mais plus récemment, Joey avait les cheveux blonds et c’était tout aussi beau que le brun. Clairement, tout lui va bien!

Et puis, coup de théâtre: Joey a décidé de faire un changement drastique et d’opter pour le bleu. Le look est P-A-R-F-A-I-T!

Sur son compte Instagram, elle a expliqué qu’elle est allée à la pharmacie pour acheter des bonbons, pour finalement ressortir avec une boîte de teinture bleue.

Ça semble être dans l’air, puisque l’actrice Dove Cameron a aussi récemment teint ses cheveux de la même couleur, mais plus foncée.

On aime aussi les tresses bleues d’Amandla Stenberg.

Le bleu est peut-être le nouveau rose? On adopte!

