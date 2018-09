Jour J - 3 : Parler à travers son chapeau

François Legault s’est fait remettre à sa place lors de son passage chez Prévost à Sainte-Claire, dans Bellechasse.

Le chef de la CAQ sillonne en ce moment les régions du Québec pour consolider les appuis qu’il prévoit obtenir lors du scrutin de lundi.

Avec les moyens qu’on a

Dans une entreprise qui fait des pieds et des mains pour recruter du personnel, le chef caquiste a voulu reparler de sa conviction que la solution aux problèmes de main d’œuvre passe par la création d’emplois mieux rémunérés.

« Ce qui est important, ce n’est pas nécessairement le nombre, c’est la qualité, la répartition. Ici, dans Bellechasse, les salaires sont beaucoup plus bas que dans le reste du Québec, donc on a besoin d’emplois [payants] comme chez Prévost. »

Le hic, c’est que chez Prévost, il y a en ce moment une surenchère des salaires et ça n’aide pas vraiment au recrutement.

D’ailleurs, Emmanuelle Toussaint, la vice-présidente aux affaires juridiques, réglementaires et publiques de Prévost, l’a expliqué en point de presse : « La hausse des salaires n’est qu’une solution temporaire et il faut travailler sur des solutions à long terme ».

Les postes offerts chez Prévost sont déjà très bien payés. On parle de salaires de plus de 26 $ l’heure à l’entrée. Pour que l’entreprise demeure compétitive, il y a des limites à ce qu’elle peut payer.

Le pire c’est que quand on demande à François Legault combien d’emplois « payants » il veut créer, il n’arrive pas à répondre.

Hein ?!?

Cette réponse de François Legault est l’exemple parfait de tout ce qui ne va pas avec la Coalition avenir Québec.

Du grand n’importe quoi

Ce parti aspire à gouverner le Québec et promet absolument n’importe quoi sur des bases aussi minces que l’intuition de François Legault. Des bases aussi minces que « les moyens qu’ils ont ».

C’est sur ces mêmes bases que tout le programme de la CAQ est fondé. Les maternelles 4 ans mal chiffrées, les maisons des aînés sous-évaluées, le 3e lien improvisé. TOUT.

Et on dirait que les électeurs n’arrivent pas à comprendre l’importance de cette faille dans la proposition caquiste. Ça fait bientôt 39 jours que la campagne électorale est commencée et le flou mou de François Legault continue de faire son chemin sans que personne ne semble réaliser que c’est une supercherie.

Force est d’admettre que le message prétendant que le Parti libéral est au pouvoir depuis 15 ans a fait son chemin dans l’imaginaire collectif.

On jurerait que le Parti québécois n’a pas été au pouvoir de 2012 à 2014. Un gouvernement tellement excellent qu’il s’est fait montrer la porte avec vigueur en moins de deux ans.

Mais ça ne compte pas ? C’était différent, ils étaient minoritaires.

Aujourd’hui, les sondages indiquent que le prochain gouvernement a de fortes chances d’être minoritaire. Si le gouvernement est formé par la CAQ et qu’il est défait dans les mois suivants, est-ce que les électeurs vont devenir amnésiques sur ce mandat-là également ?

En attendant, la pénurie de main-d’œuvre continue de faire rage. S’il accède au pouvoir, François Legault n’aura pas d’autre choix que d’y faire face et il devra rapidement en arriver à la seule conclusion valable : il faut faciliter l’embauche de travailleurs étrangers, comme le réclament Prévost et tant d’autres entreprises.