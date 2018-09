Labeaume sur QS: «Ils sont intéressants»

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a qualifié, vendredi, les deux porte-parole de Québec solidaire d’« intéressants », au lendemain de sa rencontre avec eux à l’hôtel de ville.

« On a parlé de transport collectif, ce qui les intéressait le plus. Ils me posaient beaucoup de questions pour savoir où on s’en allait sur divers dossiers, mais on a surtout parlé de transport collectif », a-t-il confié à la presse, sans élaborer davantage.

Outre Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, le maire a aussi rencontré le premier ministre sortant Philippe Couillard durant la campagne électorale qui tire à sa fin.

Son rendez-vous avec le chef péquiste Jean-François Lisée n’a pas eu lieu en raison d’un conflit d’horaire.

Quant à François Legault, ce dernier n’a pas sollicité de rencontre avec le maire. M. Labeaume ne s’en formalise pas. « Pendant les campagnes, tout le monde ne vient pas. Pour moi, il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans. »

Le maire s’est bien gardé de commenter la performance des chefs de parti durant la campagne, à l’égard de sa liste d’épicerie, invitant les représentants des médias à faire leurs propres bilans.