L’âge adulte en nomination aux International Emmy

L’âge adulte est l’unique production québécoise en nomination aux International Emmy Awards cette année. La websérie, qui met en vedette Mickaël Gouin, Mylène Mackay et Guillaume Lambert (qui signe aussi les textes), s’est taillé une place parmi les finalistes au prix de Meilleure série de format court. Elle se mesurera à How to Buy A Baby (Canada), Sensible Life of Director Shin (Corée du Sud) et The Suspended Mourning (Chili).

Produites par Pixcom, les deux premières saisons de L’âge adulte sont offertes sur ICI Tou.TV.

Les gagnants seront annoncés le 19 novembre, au cours d’une cérémonie au Hilton de New York.

Ailleurs, signalons la présence de Billy Campbell, le partenaire de jeu de Karine Vanasse dans Cardinal, dans la catégorie du Meilleur acteur.

Les International Emmy Awards visent à souligner l’excellence­­ d’émissions de télé diffusées initialement à l’extérieur des États-Unis. Lors des précédentes éditions, des séries comme 30 Vies et 19-Two ont décroché des nominations.