Le jet le plus luxueux de Bombardier obtient sa certification

Bombardier a obtenu aujourd'hui le certificat de type de Transports Canada pour son jet d’affaires le plus luxueux, le Global 7500, qui doit entrer en service d’ici la fin de 2018, soit deux ans plus tard que prévu initialement.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, ont souligné ce «moment charnière» lors d’un événement tenu en après-midi au Centre de finition Global, situé à un jet de pierre de l’aéroport Montréal-Trudeau, à Dorval.

Le processus de certification a débuté en 2012. Plus de 100 fonctionnaires de Transports Canada y ont participé et ont supervisé plus de 360 heures d'essais au sol et en vol.

Bombardier a investi plus de 1 G$ dans ce nouvel appareil destiné aux riches et célèbres de ce monde.

Prêt d'Ottawa

En février 2017, le gouvernement Trudeau a consenti un prêt de 372,5 M$ à Bombardier pour ce projet lancé en 2010. Les deux tiers du prêt, soit 248 M$, sont allés au développement du Global 7500, et le tiers, soit 124 M$, à la gamme d'avions commerciaux C Series, dont le contrôle vient d’être cédé à Airbus.

D’une longueur de près de 34 mètres, le Global 7500 est le plus grand jet d’affaires jamais construit. Son autonomie de plus de 14 000 kilomètres est la plus étendue pour ce type d’appareil. Son prix est de 73 M$ US avant les rabais habituels.