Le mea culpa d’Yvon Michel

Le promoteur québécois a très mal paru pour l’annonce de certains combats. Le plus bel exemple a été le lancement de la promotion du duel entre Adonis Stevenson et Badou Jack en avril dernier.

« Je m’étais engagé sur la place publique avec le combat avec un lieu et une date, a indiqué l’homme d’affaires. Par la suite, on avait reçu des informations contraires. C’était loin d’être idéal. Une chose est sûre : je ne veux plus me retrouver dans une telle situation. »