Stationnement fermé d'urgence: 300 cases de moins dans le Vieux-Québec

«La dégradation était plus rapide qu’anticipé. Par mesure préventive, on a fermé le stationnement et on a devancé ce qui devait être fait. Tous les abonnés du stationnement sont déplacés au stationnement D’Youville. Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est quand même à quatre minutes de marche», a commenté le porte-parole de la SQI, Martin Roy.