Legault l’illusionniste et Air Canada

Air Canada, un autre monopole privé

Il faut privatiser Air Canada que le patronat et sa suite nous disaient afin qu’il y ait plus de concurrence et que le prix des billets d’avion baisse au profit des consommateurs. Nos politiciens apparentés ont privatisé Air Canada, qui est toutefois toujours un monopole, et les prix des billets ont explosé : « Manque de concurrence pour le prix des billets d’avion au Québec » et « Transport aérien régional : les maires veulent casser le monopole d’Air Canada » (Le Journal de Montréal, 23 janvier 2018 et 27 septembre 2017).

Alors, les amis, réveillez-vous! C’est ça une compagnie privée qui ne prend que ce qui est rentable et laisse le reste aux bons soins de l’État. Comme Hydro-Québec le fait, lorsqu’elles étaient de propriété collective, le CN et Air Canada desservaient les régions, mais une fois privatisées, elles ne veulent plus y aller, à moins de laisser ces régions pas payantes à une société d’État ou d’être « full » subventionnées. Eh, oh, je ne comprends pas, ils ont privatisé Air Canada supposément pour ça : « Ottawa veut plus de concurrence dans le secteur aérien au Canada » (Le Devoir, 17 mai 2017). Et aussi dans l’internet, le transport ferroviaire, le pétrole, le pharmaceutique, l’alimentation au détail et j’en passe. Faites pas les innocents, le français, même au Québec, ça engendre des coûts additionnels : « Service en français : fini le temps des excuses d’Air Canada, estiment les élus » (Le Devoir, 3 novembre 2017). Pensent-ils vraiment énerver les boss d’Air Canada? Montées de lait organisées par nos élus pour la forme et ça continue comme avant chez Air Canada : « Une députée du PQ dénonce qu’Air Canada n’ait pas été en mesure de la servir (sur un vol au Québec) en français » (Le Journal de Montréal, 17 avril 2018). Quel est le problème? Air Canada nous aide à pratiquer notre anglais.

Legault va tout régler par le dialogue

« Les prix des billets d’avion ont grimpé (encore une fois) de plus de 10 % au 3e trimestre (2018) » (Le Devoir, 13 septembre 2018). Où les autres politiciens n’ont pas réussi dans le passé à dompter le monstre aérien, François Legault de la CAQ, ancien copropriétaire d’Air Transat, va ramener Air Canada à la raison, pas en votant des lois ou en créant une société d’État, non, non, rien de ce qui pourrait irriter et contrarier Air Canada, simplement par le dialogue fraternel : « Air Canada dans la mire des chefs » (Le Devoir, 15 septembre 2018). Promesse de Legault, qui revient à dire que tout va continuer comme avant : « Monsieur Legault a promis (toute une promesse) lui-même avec l’entreprise (Air Canada fait dans ses culottes) des “prix plafonds” sur les billets d’avion ». Des prix de plafonds troués s’entend. Cré François va!

Couillard plus conciliant

Et en plus, Air Canada, une fois privatisée, a déménagé les services d’entretien de ses avions en dehors du Québec et son siège social au Québec est devenu un petit bureau régional. Qu’à cela ne tienne, Philippe Couillard, l’ami des puissants et des riches, est toujours aussi positif et permissif : « Couillard réitère son entière confiance (basée sur quoi, on se le demande) envers Air Canada » (Le Journal de Montréal, 22 juillet 2016). Comme Bombardier, il faut aimer Air Canada, même si on se fait avoir, voilà le comportement digne d’un vrai bon colonisé.

Philippe Couillard, comme François Legault, reconnaît que l’on se fait flouer par Air Canada. Mais ne voulant pas partir en guerre contre un allié, qui embauche d’ex-politiciens, Philippe Couillard va faire comme d’habitude afin de régler le problème des vols en régions sous l’emprise d’Air Canada, en lui versant des millions de dollars en fonds publics : « Transport aérien : Couillard promet des millions aux régions. Des leaders régionaux dénoncent vigoureusement Air Canada » (Le Devoir, 3 février 2018). Couillard l’a dit, il faut faire confiance à Air Canada et à ses dirigeants qui sont des gens de bonne foi et même des philanthropes. Oui nos élus et fonctionnaires régionaux sont aussi naïfs que François Legault et aussi positifs que Philippe Couillard : « Des vols régionaux bientôt moins chers? L’Union des municipalités du Québec dit avoir eu des discussions constructives avec des transporteurs » (Le Journal de Montréal, 27 janvier 2018). Chantez avec moi ces deux chansons interprétées par Dalida : « J’attendrai le jour et la nuit j’attendrai toujours » et « Paroles, paroles, paroles... ».

Il faut aider Air Canada

Non, Air Canada ne peut pas baisser le prix des billets d’avion au risque de mécontenter ses actionnaires et d’appauvrir ses dirigeants qui tiennent à leur bonus afin de payer leur épicerie hebdomadaire à 75 $, dixit Philippe Couillard.

Tiens, en 2017 : « Des profits records pour Air Canada » (Le Journal de Montréal, 2 août 2017). Et soyez dans l’allégresse, car en 2018 : « Air Canada garde le cap sur les records » (Le Devoir, 17 février 2018). Vous ne voudrez certainement pas freiner les profits record d’Air Canada? En 2016, c’était quoi que certains me demandent? « Les profits d’Air Canada bondissent de 76 % » (Le Journal de Montréal, 8 novembre 2016). Et François Legault qui nous promet de régler le problème avec Air Canada simplement par le dialogue constructif comme il va le faire avec les médecins.